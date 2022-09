Baru-baru ini, Carro turut mengaut keuntungan sebanyak USD360 juta (RM1.64 bilion) dalam pembiayaan Siri C, dengan Sime Darby selaku antara pelabur. Dengan kehadiran di Singapura, Malaysia (melalui myTukar), Thailand dan Indonesia, syarikat itu sedang mencari jalan untuk meluaskan rangkaiannya ke Taiwan dan Jepun pada tahun ini.

Previous Post: PLUS Malaysia reminds bikers to use rain shelters