Roslan menambah, buat masa sekarang Proton sedang menimba lebih banyak pengalaman melalui kerjasama dengan Smart Automobile Co Ltd sebagai pengedar baharu Proton di Malaysia dan Thailand, sebelum ia menghasilkan EV dengan jenamanya sendiri.

“Lima tahun akan datang (sehingga 2027) akan memberi kami masa yang mencukupi untuk menentukan teknologi yang paling boleh diterima, mudah diselenggara, dan mampu dimiliki oleh pengguna dan kami,” katanya selepas perbincangan panel dalam acara Invest Malaysia Siries 2 bertajuk ” The Road to EV” hari ini.

Previous Post: Selangor offers 20 buses to assist commuters affected by closure of 16 stations on LRT Kelana Jaya Line