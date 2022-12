Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) baru-baru ini mengadakan perjumpaan dengan pemain industri tempatan untuk berbincang tentang pembangunan industri EV tempatan.

Ini didedahkan dalam satu hantaran di Twitter oleh Timbalan Menteri MITI, Liew Chin Tong, yang mewakili MITI dan menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam sebuah perjumpaan bersama pemain industri tempatan, yang diwakili oleh Persatuan Automotif Malaysia (MAA), Proton dan Perodua.

“Dalam perbincangan tentang masa depan industri automotif, ramai yang bersetuju bahawa pembangunan EV adalah jalannya untuk ke depan,” ujar Liew. “Pelaburan terhadap naik taraf teknologi, pengetahuan dan pemindahan kepakaran untuk membina industri tempatan yang mapan perlu menjadi matlamat utama industri automotif,” tambahnya.

Lebih banyak insentif untuk pemain industri tempatan pastinya menjadi antara penawaran. September lalu, Ketua Setiausaha MITI, Datuk Lokman Hakim Ali menyatakan kementerian itu telah mencadangkan lebih banyak insentif EV dimasukkan ke dalam Bajet 2023.

“MITI dan beberapa lagi kementerian lain, agensi, pemain industri dan persatuan telah bersetuju untuk memberi lebih perhatian untuk membangunkan prasarana stesen pengecasan yang berkualiti dan cekap,” jelasnya.

“Kami sedar keperluan untuk memastikan proses kawal selia berkenaan perlu diberi perhatian untuk memastikan persekitaran kondusif demi pertumbuhan industri EV. MITI bahkan telah menyediakan beberapa kertas cadangan untuk Bajet 2023: beberapa insientif untuk memastikan pemain industri tempatan mampu bersaing dalam ekosistem EV,” tambahnya lagi.

Bajet 2023 yang dibentangkan Oktober lalu antaranya telah melanjutkan tempoh pengecualian duti import dan eksais bagi EV CBU sehingga 31 Disember 2024. Bagi EV CKD pula, penetapan terkininya adalah untuk diberikan pengecualian cukai sama sehingga 31 Disember 2025.

Turut termasuk di dalamnya adalah pengecualian terhadap yuran “approved permit” bagi EV, yang berpotensi menjadikan EV import lebih murah, sekiranya syarikat menyalurkan penjimatan AP itu kepada pelanggan.

I chaired a townhall session on behalf of Minister Tengku Zafrul Aziz with automotive industry representatives, including those from MAA, Proton and Perodua.

In our discussion about the future of the automotive industry, many agreed that development of EV is the way forward. pic.twitter.com/UkIdIg8Mem

— Liew Chin Tong (@LiewChinTong) December 22, 2022