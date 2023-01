In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 9 January 2023 7:57 pm / 0 comments

Hyundai Mobis (MObility Beyond Integrated Solution) adalah sebuah syarikat yang bertanggungjawab membangunkan teknologi baru untuk Hyundai Motor Group, dan pada tahun 2021, ia telah menunjukkan sistem e-Corner melalui model konsep M.Vision Pop dan M.Vision 2Go.

Tahun ini di pameran Consumer Electronics Show (CES), syarikat itu memperkenalkan pula model konsep M.Vision To dan M.Vision Hi, yang turut dipasang dengan sistem e-Corner, membolehkan ia membuat pergerakan seperti ketam (crab walk), berpusing setempat (zero turn), bergerak menyerong (diagonal driving) dan bahagian belakang sahaja yang berpusing (pivot turn). Untuk memahami lebih lanjut anda boleh tonton video di bawah.

Bukan setakat pada dua model konsep ini sahaja, Hyundai Mobis juga telah memasang sistem e-Corner pada Ioniq 5. Seperti yang boleh anda lihat dalam video di bawah, sistem dapat meningkatkan pengendalian kenderaan elektrik tersebut, dan boleh bergerak ke pelbagai arah.

Menurut syarikat itu lagi, sistem e-Corner direka untuk kenderaan elektrik hibrid (HEV), elektrik bateri (BEV) dan elektrik fuel cell (FCEV). Sistem ini menggunakan motor yang terletak pada roda, dan turut mempunyai sistem brek dan membelok by wire, dan juga penyerap elektrik yang digabungkan dalam satu pakej. Ia boleh dipasang pada kenderaan tanpa memerlukan enjin pembakaran dalaman, rekaan casis biasa atau kolum stereng.

Setiap roda boleh bergerak, brek dan belok secara sendiri, sekaligus membenarkan pacuan empat roda sebenar, yang boleh dipasang pada pelbagai jenis kenderaan seperti SUV, saiz sederhana ataupun kompak. Perincian teknikalnya anda boleh lihat melalui video di bawah.