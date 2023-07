Art Of Speed 2023 tarik lebih dari 65,000 pengunjung dalam edisi paling besar pernah dianjurkan!

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 31 July 2023 1:53 pm / 0 comments

Acara gaya hidup permotoran tahunan, Art of Speed (AOS) untuk edisi 2023 telah berlangsung dengan jayanya hujung minggu lalu di Malaysia Agro Exposition Park, Serdang (MAEPS). Menurut penganjurnya iaitu Art of Speed Malaysia (AOSM), acara yang dibuka bermula 29 hingga 30 Julai itu telah merekodkan jumlah pengunjung lebih dari 65,000 orang.

AOS mempersembahkan tema “Raikan Bezamu” untuk edisi tahun ini, dan ia disifatkan sebagai edisi yang paling besar pernah diadakan sejak acara pertama yang dilangsungkan pada 2012. Ini kerana AOS 2023 telah menggunakan kesemua Dewan A, Dewan B (sebelum ini merupakan bangunan yang digunakan oleh Universiti Perdana), Dewan C dan Dewan D di MAEPS, serta sebahagian kawasan sekitarnya.

Seperti biasa ia turut membawa kenderaan-kenderaan custom dan juga ramai tetamu undangan khas dari luar negara. Antara kenderaan yang dibawa adalah dua buah Harley-Davidson dari Jepun iaitu Wild Road Choppers (1941) dan Cosmic Chopper City (2020), serta sebuah van Volkswagen Type2 Safari 1959 diberi nama Side Yakotani juga dari Jepun.

Manakala antara jemputan-jemputan khas dari luar negara pula termasuk “Sunny” Yano dan Hiro “Wildman” Ishii dari Monneys Jepun, Rough Craft dari Taiwan, Ya Seat dari Thailand, Choppajoop dari Singapura, Hisa Artes 66 Paintlab dari Indonesia (kumpulan 15 artis pinstripe) dan ramai lagi.

Jenama kereta diecast skala 1/64 dari Mattel iaitu Hot Wheels turut diberikan sorotan istimewa pada AOS 2023. Keseluruhan Dewan B di MAEPS adalah khas untuk kereta kecil 3-inci ini dengan diadakan Konvensyen Pengumpul Hot Wheels Rasmi pertama di dunia untuk rantau Asia Tenggara. Sempena acara ini juga Hot Wheels telah melancarkan ‘Hot Wheels Official Convention Car’ edisi terhad yang dihasilkan hanya 500 unit yang diasaskan dari Hot Wheels Toyota Celica 1982.

Aktiviti lain yang turut diadakan di Dewan B ini termasuk ‘Hot Wheels Rare and Collectibles Exhibition’, ‘Hot Wheels Skate School’, ‘Hot Wheels Swap Buy And Sell’, sesi soaljawab pengumpul Hot Wheels, ‘Hot Wheels Kustom Competition’ dan banyak lagi.

Manakala di dewan utama iaitu Dewan A, Hot Wheels telah mendedahkan rekaan kad blister untuk Proton Saga Hot Wheels edisi khas yang akan dijual tahun hadapan, yang diambil dari pemenang pertandingan Hot Wheels x Proton Kids Design Competition.

Bukan itu sahaja, pertandingan Hot Wheels Legends Tour 2023 turut diadakan di Malaysia secara realiti buat pertama kali selepas ia dilangsungkan secara maya untuk edisi-edisi sebelum ini akibat kekangan pandemik Covid-19. Pertandingan untuk memilih johan yang akan mewakili Malaysia di pentas dunia itu diadakan pada hari Ahad di tempat letak kereta bersebelahan Dewan A.

Kesemua kereta bertanding diadili oleh juri-juri tempatan seperti ‘Prince of Drift’ Tengku Djan Ley dan juga juri-juri antarabangsa termasuk salah seorang pereka Hot Wheels dari Amerika Syarikat iaitu Matt Gabe. Kereta yang menang di peringkat global kelak bakal dijadikan sebagai kereta Hot Wheels skala 1/64 dan akan dijual ke seluruh dunia.

Bagi Hot Wheels Legends Tour edisi kali ini, kesemua juri telah sepakat untuk memilih Proton Arena yang diubahsuai oleh pemiliknya iaitu Mohd Shahlan Bin Mohd Nasir sebagai pemenang utama, sekaligus akan mewakili Malaysia di peringkat akhir.

Antara acara lain yang akan berlangsung sepanjang AOS 2023 ini termasuk No Equal Motorsport Showcase (Dewan C) yang akan mempamerkan kereta-kereta lumba sebenar dari pasukan-pasukan lumba tempatan, perkhemahan dan gaya hidup outdoor Off The Grid (Dewan C), Hail Vintage (Dewan D), Kustom & Koffee Talk (Dewan A), Show & Shine (Dewan A) dan pelbagai lagi.

Food Park pula disediakan di keseluruhan ruang bawah Dewan D, manakala barang-barang restorasi atau ubahsuai motosikal dan kereta lama, AOS 2023 masih akan menampilkan pelbagai vendor yang akan memenuhi Automotive Flea Market.

Pelbagai jenama motosikal termasuk Ducati, Royal Alloy, Italjet, Royal Enfield, Vespa, Aprilia, Triumph, Harley-Davidson dan lain-lain turut akan ke AOS 2023 di Test Ride Zone bagi membolehkan pengunjung menunggang uji model-model motosikal baharu.

Bagi pemenang utama Best of Show untuk Show & Shine tahun ini bakal dibawa ke lawatan The 31st Annual Yokohama Hot Rod Custom Show yang akan diadakan pada Disember 2023 nanti di Jepun. Berikut adalah senarai nama-nama pemenang AOS2023 Show & Shine mengikut kategori:

LOWRIDER

1. BEST OF BMX

Pemenang : YUSADIANTO MOHD NOR

2. BEST OF LOWRIDER – 12″, 16″ & 20″

Pemenang : MOHD HISHAM X ENERGYCAM

3. BEST OF LOWRIDER – 24″, 26″ & OPEN

Pemenang : AIZAD ZAKARI

AUTOMOBIL

1. BEST OF 4 X 4

Pemenang : ABDUL TALIB BIN SUDIN

2. BEST OF CLASSIC JDM PRE 1992

Pemenang : LIM WAI HONG

3. BEST OF CLASSIC PICKUP

Pemenang : IDHINAN JOEY MEPOKEE

4. BEST OF JAPANESE [CLASSIC]

Pemenang : AMIN – NISSAN SKYLINE KGC10

5. BEST OF K CAR

Pemenang : HAIQAL QUSYAIRI

6. BEST OF MODERN ABOVE 2004

Pemenang : MUHAMMAD NOOR HASBULLAH

7. BEST OF MODERN CLASSIC JDM POST 1992-2004

Pemenang : MOHD EKZAL – UMD GARAGE

8. BEST OF MODERN EURO

Pemenang : NATHANIAL NG ZHI YONG

9. BEST OF NATIONAL HEROES

Pemenang : NAROCK

10. BEST OF RACE CAR

Pemenang : MUHAMMAD ISYALZUDDIN – SATRIA NEO

11. BEST OF RADIKAL [CLASSIC & MODERN]

Pemenang : EIADYWAN B SAKRONI

12. BEST OF STANCE

Pemenang : MUHAMMAD FARHAN

13. BEST OF USA/MUSCLE

Pemenang : FAROIB ISMAIL

14. BEST OF VW BUS

Pemenang : SAF

15. BEST OF WAGON

Pemenang : ABIE

16. BEST OF VW BEETLE

Pemenang : FADERI

17. BEST OF VW AIR-COOLED RESTOMOD

Pemenang : FADERI

18. BEST OF RESTOMOD (HIGHLIGHT)

Pemenang : ZAIM B ROSLI

19. BEST PAINT

Pemenang : WAN IBRAHIM WAN HASSAN

20. BEST ENGINE BAY

Pemenang : MOHD EKZAL – UMD GARAGE

21. BEST INTERIOR

Pemenang : MOHD EKZAL – UMD GARAGE

22. BEST LOWERED

Pemenang : FONG LIH JIE

23. BEST RIM SET

Pemenang : ANDREW POH

24. BEST LIFTED

Pemenang : MOHD HIZRI ALIFF

25. BEST ENGINEERING

Pemenang : FAROIB

26. BEST FABRICATION

Pemenang : ABDUL JALIL B ABDUL

27. BEST LIVERY DESIGN

Pemenang : BWB – TOYOTA COROLLA KE25

MOTOSIKAL

1. BEST OF CAFE RACER ABOVE 401CC

Pemenang : YUNG – GIMME SHELTER

2. BEST OF CAFE RACER BELOW 400CC

Pemenang : MUHAMMAD FARITADIL BAINOL JAMAL

3. BEST OF CHOPPER ABOVE 401CC

Pemenang : ALIEF – GIMME SHELTER

4. BEST OF CHOPPER BELOW 400CC

Pemenang : PAAN JEWA LUKHA

5. BEST OF CLUB STYLE

Pemenang : JOHAN ARIFF B MOHD YASIN

6. BEST OF CUSTOM STREET BIKE/MOPED

Pemenang : PANG CHIN HUI

7. BEST OF JAP STYLE & TRACKER BELOW 400CC

Pemenang : JONTOE CYCLES

8. BEST OF MODERN SCOOTER

Pemenang : FDS AIRBRUSH

9. BEST OF MODIFIED HARLEY-DAVIDSON

Pemenang : NO DIE CYCLES

10. BEST OF RESTORED CLASSIC CONTINENTAL & AMERICAN

Pemenang : HUSIN B HJ A. SAMAD

11. BEST OF LAMBRETTA

Pemenang : MOHD HANAFI B ISMAIL

12. BEST OF RESTORED RETRO JAPANESE 2 STROKE

Pemenang : MUHAMAD HAFIZUDDIN MAZLAN

13. BEST OF RESTORED RETRO JAPANESE 4 STROKE

Pemenang : NIK

14. BEST OF LIFESTYLE CUB (HIGHLIGHT)

Pemenang : THE RUSTY FACTORY

15. BEST OF OPEN CLASS

Pemenang : AZHARUZZAMAN B BAHRUDIN

16. BEST PAINT

Pemenang : DEEP

17. BEST LIVERY DESIGN

Pemenang : NASIR MORNI

18. BEST FABRICATION

Pemenang : THE RUSTY FACTORY

19. BEST TANK DESIGN

Pemenang : DEWA – GIMME SHELTER

GALERI: Motosikal Show & Shine di Art Of Speed 2023



GALERI: Gambar rasmi Art Of Speed 2023



