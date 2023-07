Art of Speed 2023 tawar Toyota Celica Liftback TA40 1979 & Honda DAX e: untuk pengunjung bertuah

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 4 July 2023 5:27 pm / 0 comments

Bagi anda yang merancang untuk ke acara gaya hidup permotoran tahunan, Art of Speed (AOS) 2023 yang akan berlangsung di Malaysia Agro Exposition Park, Serdang (MAEPS), Selangor pada 29 hingga 30 Julai ini, ini ada bonus buat anda – penganjur acara tersebut iaitu Art Of Speed Malaysia (AOSM) hari ini mengumumkan bahawa pengunjung berpeluang untuk menang dua hadiah utama bagi cabutan bertuah iaitu sebuah kereta klasik JDM Toyota Celica Liftback 1979 dan juga sebuah motosikal elektrik Honda Dax e:!

Untuk berpeluang memenangi Toyota Celica berkenaan, pengunjung perlu berbelanja lebih dari RM100 dalam satu resit dari mana-mana vendor rasmi AOS dalam Dewan A, B, C dan D (termasuk vendor-vendor makanan di Food Park) bagi mendapatkan satu tiket cabutan bertuah.

Toyota Celica tersebut kini sedang direstorasi sepenuhnya oleh AOS yang merangkumi kerja-kerja baikpulih bahagian mekanikal, bahagian dalaman dan juga badan termasuk diberikan cat baharu. Rupa sebenar Celica itu akan didedahkan ketika berlangsungnya AOS nanti.

Manakala untuk memenangi motosikal elektrik Honda DAX e: pula, ia hanya dibuka untuk pengunjung-pengunjung yang membeli tiket AOS atau SoundCircus Festival (SCF) secara atas talian menerusi laman web rasmi Art of Speed Malaysia.

Honda DAX e: ini merupakan motosikal elektrik yang diinspirasikan dari motosikal mini klasik Honda DAX (seangkatan dengan Honda Monkey), dan buat masa sekarang ia hanya dijual di pasaran China. Anda tidak memerlukan cukai jalan mahupun lesen untuk menunggang motosikal ini kerana ia diklasifikasikan sebagai EB (Basikal Elektrik) kerana turut mempunyai pedal untuk mengayuh dengan kelajuan maksimum di bawah 25 km/j.

Untuk kedua-dua hari AOS 2023 berlangsung, ia akan mula dibuka bermula 10 pagi dan berakhir pada 7 malam. Pas hujung minggu AOS 2023 boleh diperolehi di pintu hadapan ketika acara ini berlangsung dan juga secara atas talian dengan harga RM35.00. Manakala bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan juga pemegang pas OKU, masuk secara percuma.

AOSM turut akan menjual pas Speed Lane untuk AOS 2023 yang berharga RM60.00. Bagi pembeli pas Speed Lane ini, anda akan dibenarkan masuk lebih awal iaitu pada pukul 9 pagi, dan ia sah untuk kedua-dua hari. Kombo SoundCircus Festival + Weekend Pass pula akan mula dijual secara atas talian dengan harga RM135.

AOS 2023 dengan tema “Raikan Beza Mu” kali ini disifatkan sebagai edisi yang paling besar bakal diadakan sejak acara pertama yang dilangsungkan pada 2012. Ini kerana AOS 2023 bakal menggunakan kesemua Dewan A, Dewan B (sebelum ini merupakan bangunan yang digunakan oleh Universiti Perdana), Dewan C dan Dewan D di MAEPS, serta sebahagian kawasan sekitarnya.

Ini menjadikan AOS 2023 bakal dilangsungkan di dalam ruang tertutup seluas 350,000 kaki persegi dan ruang luar seluas 8.6 ekar! Bukan sahaja semakin besar, malah penganjur turut menjanjikan bahawa AOS 2023 bakal menjadi edisi terbaik yang pernah diadakan.

Antara pengisian baharu yang bakal ditampilkan pada AOS 2023 ini adalah Outdoor ThunderCircus “Brotherhood Rally”. Acara ini akan diadakan kawasan terbuka yang dikhaskan sepenuhnya untuk penunggang dan peminat motosikal serta bakal menghidangkan pertunjukan aksi motosikal yang dipersembahkan oleh penunggang profesional, serta tunggangan mega dan perhimpunan pelbagai kumpulan motosikal dari seluruh Malaysia dan dari sekitar rantau ini.

AOS 2023 juga bakal menjadi ‘syurga’ kepada peminat Hot Wheels kerana keseluruhan Dewan B hanya akan dipenuhi ‘kereta kecil’ berkenaan menerusi pelbagai acara yang akan dilangsungkan. Antaranya adalah penganjuran Hot Wheels Collector Convention Rasmi Pertama di rantau Asia Tenggara, pameran-pameran diorama, sesi beramah mesra dengan pereka Hot Wheels dari Amerika Syarikat dan pelbagai lagi.

Untuk model Proton Saga yang bakal dihasilkan oleh Hot Wheels sempena ulang tahun ke-40 Mattel Malaysia, versi prototaipnya turut akan dipamerkan di Dewan B ini. AOSM turut mengesahkan bahawa Mattel Malaysia akan mendedahkan edisi istimewa Saga berkenaan yang hanya dihasilkan sebanyak 1,000 unit sahaja. Walau bagaimanapun, ia hanya akan dijual bersama versi mainline Saga berkenaan bermula tahun hadapan.

Pada AOS 2023 ini juga akan menyaksikan pertandingan Hot Wheels Legends Tour 2023 akan diadakan di Malaysia secara realiti buat pertama kali selepas ia dilangsungkan secara maya untuk edisi-edisi sebelum ini akibat kekangan pandemik Covid-19.

Pusingan kelayakan akan diadakan di AOS 2023 dengan pertandingan yang akan berlangsung pada hari Ahad. Ia akan menampilkan juri-juri tempatan dan antarabangsa untuk memilih johan yang akan mewakili Malaysia di pentas dunia – kereta yang menang di peringkat global kelak bakal dijadikan sebagai kereta Hot Wheels skala 1/64 dan akan dijual ke seluruh dunia.

Antara acara lain yang akan berlangsung sepanjang AOS 2023 ini termasuk Pesta NEAT oleh No Equal (Dewan C) yang akan mempamerkan kereta-kereta lumba sebenar dari pasukan-pasukan lumba tempatan, perkhemahan dan gaya hidup outdoor Off The Grid (Dewan C), Hail Vintage (Dewan D), Kustom & Koffee Talk (Dewan A), Show & Shine (Dewan A) dan pelbagai lagi.

Bagi pemenang Best of Show untuk Show & Shine tahun ini bakal dibawa ke lawatan The 31st Annual Yokohama Hot Rod Custom Show yang akan diadakan pada Disember 2023 nanti di Jepun.

AOSM akan menyediakan Food Park di keseluruhan ruang bawah Dewan D. Untuk anda yang mencari barang-barang restorasi atau ubahsuai motosikal dan kereta lama, AOS 2023 masih akan menampilkan pelbagai vendor yang akan memenuhi Automotive Flea Market.

Pelbagai jenama motosikal termasuk Ducati, Royal Alloy, Italjet, Royal Enfield, Vespa, Aprilia, Triumph, Harley-Davidson dan lain-lain turut akan ke AOS 2023 di Test Ride Zone bagi membolehkan pengunjung menunggang uji model-model motosikal baharu.

Seperti biasa, tetamu-tetamu jemputan dari luar turut akan dibawa, antaranya Shige Suganuma, Emi Suganuma, “Sunny” Yano dan Michi “NATQQ” dari Mooneyes, Jepun; Dino Dalle Carbonare dari Speedhunters, Jepun; Vondutch dari Indonesia, Ya Seat dari Thailand dan ramai lagi. Acara persembahan muzik SoundCircus Festival turut akan dilangsungkan pada AOS 2023 ini.

“Sejak penubuhannya, Art of Speed Malaysia telah berjaya menjadi pelopor perhimpunan besar bukan sahaja untuk peminat motosikal dan kereta, tetapi juga pengamal seni, pemuzik, pengumpul dan seumpamanya, dan terus mendominasi dalam acara tahunan yang berskala besar,” kata Pengarah Festival AOSM Asep Ahmad Iskandar.

“Pada tahun ini, AOSM akan meraikan ulang tahun ke-12 pertunjukan tahunannya, bagi menyemarakkan lagi semangat peminat yang bersemangat tinggi, kami persembahkan sebuah acara yang rugi untuk dilepaskan oleh semua,” tambahnya lagi.