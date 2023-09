Yamaha Tenere 700 dipertonton di Malaysia – versi terbaru dengan skrin TFT, lancar hujung tahun, RM70k

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / By Durrani Sharom / September 17 2023 9:02 pm

Hari ini telah berlangsungnya pra tonton awal model adventure Yamaha yang ditunggu ramai di Malaysia, iaitu Tenere 700. Harga yang dikeluarkan adalah RM69,988 tidak termasuk insurans, dan pelancaran rasmi serta penghantaran kepada pelanggan terawal akan berlaku hujung tahun ini.

Dipasang oleh Hong Leong Yamaha Motor di kilang mereka di Sungai Buloh, Tenere 700 pasaran Malaysia ini merupakan versi terbaru yang dilengkapi dengan skrin TFT-LCD lima inci, yang jika dilihat seperti di negara luar, ia boleh disambung kepada telefon pintar melalui aplikasi khas Yamaha.

Kemudiannya, penunggang model ini boleh menggunakan pilihan tiga mod iaitu On, Rear Off dan ABS Off untuk sistem ABS, manakala penukar gear pula sudah tersedia untuk dipadankan bersama quickshifter (akan disahkan semasa pelancaran nanti sama ada ia diberikan terus atau sebagai pilihan tambahan).

Untuk enjin, unit yang digunakan masih lagi sama seperti model yang diperkenalkan sejak lebih empat tahun lepas, iaitu unit dua silinder selari DOHC 689 cc, bersama kotak gear enam kelajuan, mampu menghasilkan kuasa 73.4 PS pada 8,750 rpm dan 67 Nm tork pada 6,500 rpm. Tangki bahan api berkapasiti 16 liter.

Memberikan kelebihan penggunaan offroad pada model ini adalah padanan rim 21 inci di hadapan dan 18 inci di belakang, serta suspensi boleh laras yang terdiri daripada fork USD 43 mm dengan jarak gerak 210 mm (World Raid mempunyai jarak gerak 230 mm), dan monoshock dengan jarak gerak 200 mm di belakang. Berat keseluruhan Tenere 700 adalah 205 kg.

GALERI: Yamaha Tenere 700



Nak jual kereta anda? Jual dengan myTukar.