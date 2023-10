PMX dan PM Thailand sahkan Proton dan Geely sedang merancang bina kilang EV di Thailand

Perdana menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendedahkan bahawa Proton dan Geely telah menyatakan minat bagi membina fasiliti produksi kenderaan elektrik (EV) di Thailand. Walau bagaimanapun butiran rancangan tersebut masih lagi belum diperincikan oleh mana-mana pihak.

Menerusi laporan Associated Press pula perdana menteri Thailand Srettha Thavisin berkata kedua-dua negara akan berbincang berkenaan perkara ini tidak lama lagi. Manakala dalam laporan Reuters dan Bangkok Post Srettha berkata kilang EV berkenaan akan dioperasikan oleh kerjasama antara kedua-dua jenama automotif itu.

“Mereka (Proton dan Geely) ingin membina kilang EV di Thailand, dengan mesyuarat akan diadakan kemudian dan diharapkan, langkah seterusnya yang jelas dapat diwujudkan dan bergerak ke hadapan dengan cepat,” kata Srettha dalam sidang akhbar bersama semasa lawatan rasminya ke Malaysia semalam, 11 Oktober 2023.

Proton and Chinese carmaker Geely are looking to set up an EV factory in Thailand. PM Datuk Seri Anwar Ibrahim says his Thai counterpart is open to the proposal. #AWANITonight #AWANInews pic.twitter.com/kVajxNuu84

