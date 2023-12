Beberapa jalan sekitar Klang tenggelam banjir lagi

Hujan lebat dan berterusan bulan Disember ini menyaksikan beberapa jalan di Klang sekali lagi ditenggelami air dengan netizen memuat naik video dan gambar air memenuhi jalan. Antara yang kawasan yang menerima kesan adalah Meru, Bukit Raja, Setia Alam dan beberapa bahagian di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang.

Banjir kilat bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia dan Klang cuma satu daripada banyak lagi kawasan lain yang kerap dinaiki air dan warga setempat terpaksa menghadapinya dengan kerap terutamanya di musim hujan. Tahun lepas kerajaan mengumumkan bakal melaksanakan projek mitigasi banjir dengan kos RM15 bilion sehingga 2030, dan salah satu yang terlibat adalah pembinaan kolam simpanan dua fungsi bernilai hampir RM2 bilion sepanjang Sungai Klang dan Sungai Rasau di Selangor.

Merujuk kembali kepada laporan bertarikh 1 November 2023 oleh Selangor Journal, projek Rancangan Tebatan Banjir (RTB) akan memberikan penyelesaian jangka masa panjang untuk berhadapan dengan banjir di beberapa lokasi di Klang. Walaubagaimanapun, projek ini hanya akan bermula pada tahun 2024 memandangkan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) kini masih dalam fasa perolehan.

Pada waktu itu, menteri sumber asli dan kelestarian, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata bahawa JPS sedang menjalankan kerja RTB Sungai Klang di Seksyen 25, Shah Alam serta Sungai Kapar Kecil dan Sungai Kapar Besar di Klang dan Petaling, dengan jangkaan siap pada tahun 2030. Tambah beliau, penyelenggaraan sistem saliran sedia ada cuma satu penyelesaian jangka masa pendek.

Dengan keadaan sekarang ini, jika laluan anda sudah diketahui naik air, lebih baik tangguhkan dulu perjalanan jika boleh atau elakkan memaksa diri dan kenderaan melalui jalan tersebut kerana ia mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kenderaan anda. Kami juga menggalakkan anda mengambil insurans bencana alam untuk kenderaan supaya kewangan tidak terbeban jika kenderaan anda tenggelam, terutamanya pada waktu yang tidak dijangka.

I was at Bukit Raja Klang last night buying our regular favorite foods there. It turns out that there was a flood there as well. Luckily I managed to escape from there through Kota Kemuning. pic.twitter.com/PrtdR3vR9i

— Nabil Feqal (@nabilfeqal) December 17, 2023