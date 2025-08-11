20 jenama EV paling laris Julai 2025 — BYD atas Proton, Tesla normal, Chery jatuh, Honda tersenarai

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah mengeluarkan data pendaftaran kenderaan terkini bagi bulan Julai 2025. Dan, bagi jenama EV, BYD masih berada di atas dengan 870 unit yang diikuti Proton dengan 686 unit. Bagi Tesla — menunjukkan angka yang tinggi bagi Mei dengan 1,075 unit — hanya mencatatkan 587 unit bagi Jun sebelum turun ke angka normal 256 unit untuk Julai (purata sebulannya adalah 379 unit).

Chery yang berada di tangga keempat pada bulan Jun dengan 189 unit — bulan dengan jualan EV paling banyak jenama itu setakat ini — kini jatuh ke tempat kelapan dengan hanya 59 unit yang didaftarkan. BMW kini naik ke tangga keempat untuk Julai dengan 119 unit, diikuti rapat oleh Xpeng dengan 109 unit dan Denza dengan 103 unit. MG (95 unit) dan Leapmotor (66 unit) mencatatkan bulan dengan jualan EV yang terbaik mereka setakat ini.

Mercedes-Benz yang mencatatkan 59 unit dan Lexus dengan 20 unit berdaftar juga merupakan bulan dengan jualan terbaik bagi kedua-duanya setakat ini. Bagi Honda, ini kali pertama jenama itu masuk ke dalam senarai 20 teratas untuk EV dengan jualan sembilan unit — dengan hanya mempertaruhkan sebuah sahaja model EV, Honda e:N1.

Bagi jualan tahunan setakat ini (YTD), tiada kedudukan yang berubah: tempat pertama hingga ke-15 masih kekal sama, tetapi Hyundai (tangga ke-17) tidak lagi menjual EV di Malaysia, dan boleh dijangka ia akan terkeluar dari senarai ini nanti.

