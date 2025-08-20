Road closures in Putrajaya for 2025 Merdeka Day rehearsals on August 26 to 29, and August 31 parade

In Local News / by /

Road closures in Putrajaya for 2025 Merdeka Day rehearsals on August 26 to 29, and August 31 parade

Several roads in Putrajaya will be closed next week for Hari Merdeka reheasals, Free Malaysia Today has reported. A total of 14 roads in the administrative capital will be closed from 6am to 12pm next week, according to Kuala Lumpur police chief Fadil Marsus.

The roads which will be closed on these days are:

  • Lebuh Wawasan / Persiaran Perdana
  • Jalan Tun Razak / Lebuh Bestari
  • Jalan Tun Razak / Jalan P2K
  • Jalan Tun Razak / Jalan Pembangunan
  • Jalan Tun Razak / Jalan P3C
  • Jalan Tun Razak / Jalan P3F
  • Jalan Tun Razak / Jalan Kemerdekaan
  • Lebuh Setia / Jalan Perpaduan
  • Lebuh Saujana / Persiaran Perdana
  • Lebuh Setia / Jalan Tun Hussein
  • Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein
  • Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein
  • Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein
  • Dataran Putra / Persiaran Perdana

From August 29 through to Hari Merdeka (National Day) (August 31), all roads leading to the Putrajaya Core Island will be closed from 10pm, according to the report.

Road closures in Putrajaya for 2025 Merdeka Day rehearsals on August 26 to 29, and August 31 parade

For the National Day parade on August 31, the following roads will be closed:

  • Lingkaran Putrajaya / Jambatan Saujana
  • Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan
  • Lebuh Wawasan traffic light / Jambatan Wawasan
  • Lebuh Sentosa turnoff / Lebuh Wawasan
  • Lebuh Wawasan traffic light / Jalan P8H
  • Salahuddin Roundabout / Dataran Perdana
  • Lebuh Bestari traffic light / Jalan Tun Hussein
  • Jalan Pembangunan traffic light / Jalan Tun Hussein
  • Jalan Kemerdekaan traffic light-P18 / Jalan Tun Hussein
  • Lebuh Setia traffic light / Jalan Tun Hussein
  • Lebuh Saujana traffic light / Jalan Tun Hussein
  • Lingkaran Gemilang Satu traffic light / Persiaran Perdana
  • Lebuh Gemilang traffic light / Persiaran Perdana–Jambatan Gemilang
  • Lebuh Sentosa / Jambatan Saujana

A total of 2,708 police personnel will be on duty during the National Day parade, where 100,000 people are expected to attend, Fadil said. Those planning to attend the parade are advised to plan their travels beforehand and to use he shuttle bus service provided for attendees.

Looking to sell your car? Sell it with Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

MERCEDES-BENZ C200
MERCEDES-BENZ CLA200
MERCEDES-BENZ GLC200
MERCEDES-BENZ C200
MERCEDES-BENZ A200
MERCEDES-BENZ A200
MERCEDES-BENZ C300
MERCEDES-BENZ C200
MERCEDES-BENZ A250

10% discount when you renew your car insurance

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services.

Car Insurance

Mick Chan

Open roads and closed circuits hold great allure for Mick Chan. Driving heaven to him is exercising a playful chassis on twisty paths; prizes ergonomics and involvement over gadgetry. Spent three years at a motoring newspaper and short stint with a magazine prior to joining this website.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 