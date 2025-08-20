Road closures in Putrajaya for 2025 Merdeka Day rehearsals on August 26 to 29, and August 31 parade

Several roads in Putrajaya will be closed next week for Hari Merdeka reheasals, Free Malaysia Today has reported. A total of 14 roads in the administrative capital will be closed from 6am to 12pm next week, according to Kuala Lumpur police chief Fadil Marsus.
The roads which will be closed on these days are:
- Lebuh Wawasan / Persiaran Perdana
- Jalan Tun Razak / Lebuh Bestari
- Jalan Tun Razak / Jalan P2K
- Jalan Tun Razak / Jalan Pembangunan
- Jalan Tun Razak / Jalan P3C
- Jalan Tun Razak / Jalan P3F
- Jalan Tun Razak / Jalan Kemerdekaan
- Lebuh Setia / Jalan Perpaduan
- Lebuh Saujana / Persiaran Perdana
- Lebuh Setia / Jalan Tun Hussein
- Jalan Kemerdekaan / Jalan Tun Hussein
- Jalan Pembangunan / Jalan Tun Hussein
- Lebuh Bestari / Jalan Tun Hussein
- Dataran Putra / Persiaran Perdana
From August 29 through to Hari Merdeka (National Day) (August 31), all roads leading to the Putrajaya Core Island will be closed from 10pm, according to the report.
For the National Day parade on August 31, the following roads will be closed:
- Lingkaran Putrajaya / Jambatan Saujana
- Lebuh Sentosa / Lebuh Wawasan
- Lebuh Wawasan traffic light / Jambatan Wawasan
- Lebuh Sentosa turnoff / Lebuh Wawasan
- Lebuh Wawasan traffic light / Jalan P8H
- Salahuddin Roundabout / Dataran Perdana
- Lebuh Bestari traffic light / Jalan Tun Hussein
- Jalan Pembangunan traffic light / Jalan Tun Hussein
- Jalan Kemerdekaan traffic light-P18 / Jalan Tun Hussein
- Lebuh Setia traffic light / Jalan Tun Hussein
- Lebuh Saujana traffic light / Jalan Tun Hussein
- Lingkaran Gemilang Satu traffic light / Persiaran Perdana
- Lebuh Gemilang traffic light / Persiaran Perdana–Jambatan Gemilang
- Lebuh Sentosa / Jambatan Saujana
A total of 2,708 police personnel will be on duty during the National Day parade, where 100,000 people are expected to attend, Fadil said. Those planning to attend the parade are advised to plan their travels beforehand and to use he shuttle bus service provided for attendees.
