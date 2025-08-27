Jetour Malaysia sudah terima lebih 2,000 tempahan, 1,000 unit diserah, 30 pengedar menjelang hujung 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Durrani Sharom / August 27 2025 4:12 pm

Jetour Malaysia mengumumkan telah mencatat kejayaan membanggakan sejak memulakan pemasangan tempatan model SUV mereka pada Jun lalu, dengan lebih 2,000 tempahan diterima dan lebih 1,000 unit model Dashing serta VT9 telah pun diserahkan kepada pelanggan.

Seiring dengan perkembangan ini, syarikat itu menyasarkan untuk menambah jumlah pengedarnya di seluruh negara kepada 30 menjelang akhir tahun 2025, berbanding 20 cawangan yang beroperasi ketika ini.

Ketika ini, rangkaian pengedaran Jetour merangkumi beberapa lokasi strategik termasuk Bukit Jalil, Klang, Cheras, Sungai Long, Setia Alam, Kepong, Damansara, Puchong, Glenmarie, Jalan Kuching, Ampang, Ipoh, Pulau Pinang, Alor Setar, Johor Bahru dan Melaka. Kesemua cawangan ini menawarkan perkhidmatan lengkap yang meliputi jualan, servis, alat ganti serta kerja-kerja badan dan cat kenderaan.

Bagi memperluas lagi capaian jenamanya di Malaysia, Jetour merancang untuk membuka cawangan baru di lokasi-lokasi seperti Petaling Jaya, Seri Kembangan, Putrajaya, Sunway, Kota Damansara, Seremban, Sungai Petani, Bayan Lepas, Kuantan, Temerloh, Bentong, Kota Bharu, Kuching, Sibu, Miri, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Selain itu, cawangan tambahan juga akan dibuka di Kepong, Ipoh dan Melaka.

Model Jetour Dashing yang ditawarkan bermula dari harga RM110,000 dan VT9 dari RM119,000, kedua-duanya dipasang di kilang Berjaya Assembly yang terletak di Tampoi, Johor dengan keluasan 640,000 kaki persegi. Jetour Malaysia sebelum ini turut mengumumkan pelan pelaburan tambahan berjumlah RM1.4 bilion untuk memperkenalkan lebih banyak model pemasangan tempatan (CKD) serta RM216 juta bagi menubuhkan pusat penyelidikan dan pembangunan serantau di Asia Pasifik

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.