Petronas ‘From Track To You’ – rebut peluang untuk berbual secara maya dengan George Russell, atau jumpa Kimi Antonelli di Malaysia secara langsung!

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 3 2025 9:52 am

Jika anda peminat Formula 1, lebih-lebih lagi yang menyokong pasukan Mercedes-AMG Petronas, ini peluang yang mungkin hanya akan datang sekali seumur hidup – Petronas kini melancarkan kempen From Track To You yang akan menawarkan anda peluang untuk beramah mesra dengan dua pemandu pasukan tersebut iaitu George Russell dan juga Kimi Antonelli!

Anda yang menyertai kempen ini akan ditawarkan peluang untuk mengambil bahagian dalam salah satu sesi iaitu sama ada untuk berbual secara maya dengan George Russell, atau berjumpa sendiri dengan Kimi Antonelli di Malaysia.

Untuk menyertai kempen From Track To You ini sangat mudah. Langkah pertama yang perlu anda buat adalah menjadi ahli Mesra Reward – jika belum bergelar ahli, anda perlu mendaftar terlebih dahulu. Selepas itu anda perlu berbelanja dengan jumlah minimum RM50 untuk mengisi petrol Petronas Primax 95 dengan Pro-Drive atau Petronas Primax 97 dengan Pro-Race dengan memasukkan nombor telefon di pam atau menggunakan aplikasi Setel.

Selepas itu masuk ke laman sesawang From Track To You dan masukkan maklumat berkaitan diri anda, pilih sesi yang anda berminat untuk sertai serta senaraikan sebab mengapa anda mahu jumpa pemandu-pemandu utama pasukan Mercedes-AMG Petronas tersebut. Dan jika ada soalan untuk mereka, anda turut boleh sertakan soalan tersebut sebelum menghantar penyertaan itu.

Kempen ini akan berjalan sehingga 18 September 2025, jadi jika anda berminat pastikan anda hantarkan penyertaan sebelum tarikh tutup. Untuk lebih perincian anda boleh rujuk pada PAUTAN INI.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.