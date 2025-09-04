Proton sahkan model-model EV Zeekr turut akan dipasang secara tempatan di AHTV Tanjong Malim

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 4 2025 6:26 pm

Proton hari ini mengesahkan bahawa salah jenama EV premium Geely iaitu Zeekr bakal memasang model-modelnya secara tempatan (CKD) di Lembah Automotif Berteknologi Tinggi (AHTV), Tanjong Malim.

“Kerjasama Proton dengan Zhejiang Geely Holding Ltd (Geely) turut akan menyaksikan jenama-jenama premium lain, seperti Zeekr, dipasang secara tempatan di AHTV,” kata Proton dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas merasmikan pembukaan kilang EV pertamanya di Tanjong Malim tengah hari tadi.

Walau bagaimanapun masih belum diketahui sama ada pemsangan model-model Zeekr ini akan dibuat menggunakan fasiliti Proton, khususnya kilang EV yang baru di bina ini ataupun Zeekr akan mempunyai fasiliti pemasangannya sendiri di AHTV Tanjong Malim.

AHTV merupakan projek yang diterajui oleh pemilik Proton iaitu DRB-Hicom dengan kerjasama Geely yang diumum pada 2022 untuk menjadikan kawasan sekitar Proton City di Tanjong Malim sebagai hab automotif serantau. Pada 2023, kedua-dua pihak telah pun menandatangani Perjanjian Kerjasama Utama (MCA) yang akan menetapkan prinsipal asas, rangka kerja tadbir urus dan juga komitmen bersama termasuk peranan-peranan spesifik yang akan diambil untuk pembangunan dan inisiatif promosi bagi projek tersebut.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh DRB-Hicom ketika itu, AHTV akan menarik pelaburan tempatan dan luar negara, yang akan memacunya menjadi hab automotif antarabangsa bagi kenderaan tenaga baharu (NEV, istilah yang digunakan China untuk kenderaan yang menerima teknologi elektrifikasi).

“Tumpuannya bukan sahaja kepada pengeluaran kereta pelbagai jenama, tetapi juga dalam pembuatan komponen dan alat ganti berteknologi tinggi untuk NEV. Ini akan mengembangkan lagi keupayaan vendor tempatan ke arah pengkhususan dalam pembuatan berteknologi tinggi,” tambah DRB-Hicom.

DRB-Hicom dan Geely juga sebelum ini sudah mendatangani perjanjian persefahaman (MoU) dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dan juga Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia (MARii) bagi bersama-sama membangunkan AHTV.

Manakala untuk Zeekr, jenama tersebut sudah pun bertapak di Malaysia sejak tahun lalu dan sehingga kini telah melancarkan tiga model pada pasaran tempatan iaitu MPV mewah Zeekr 009, crossover Zeekr X dan juga SUV Zeekr 7X.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.