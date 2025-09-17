Ford bakal hentikan 1,000 lagi pekerja kilangnya di Cologne, Jerman berikutan jualan EV yang lembab

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 17 2025 12:54 pm

Ford bakal memberhentikan 1,000 orang pekerjanya yang bertugas di kilangnya yang terletak di Cologne, Jerman, lapor Motor1. Ini kerana dengan jualan kenderaan elektrik (EV) yang semakin kurang permintaan, kilang yang beroperasi dengan dua syif tersebut hanya akan beroperasi dalam satu syif bermula 2026.

Kilang berkenaan sebelum ini menghasilkan model-model popular Ford seperti Fiesta dan Focus, namun model-model berkenaan mula dihentikan pengeluarannya secara berperingkat, kemudian fungsi fasiliti tersebut telah bertukar untuk menghasilkan model-model EV seperti Capri generasi baharu yang kini muncul sebagai SUV EV dan juga Explorer.

Model-model EV berkenaan gagal untuk menambat hati pelanggan-pelanggan di Eropah – di Jerman misalnya, jumlah pendaftaran kereta baharu Ford telah jatuh sebanyak 14.3% pada 2024 berbanding tahun sebelumnya. Dan dalam tempoh satu dekad terakhir, bahagian pasaran Ford telah jatuh hampir 7% kepada hanya 3%, dengan kenaikan rendah hanya pada 4.5%, lapor Motor1.

Langkah terbaharu ini sebenarnya adalah lanjutan dari strategi Ford untuk mengurangkan kos operasinya yang telah diumumkan pada tahun lalu. Ketika diumumkan, ia telah ditentang menerusi tunjuk perasaan pertama pernah dibuat dalam sejarah kilang tersebut. Namun pekerja-pekerja kilang berkenaan kemudiannya menerima keputusan yang dibuat dengan berat hati.

Pemberhentian terbaharu ini menambah lagi bilangan tenaga kerja yang dihentikan, tidak termasuk jumlah 2,900 pekerjaan yang telah dirancang untuk dihentikan pada penghujung 2027 dalam pelan asal yang telah diumum sebelum ini. Pemberhentian ini akan menjejaskan jawatan-jawatan dalam bidang pentadbiran dan juga pembangunan.

Langkah ini akan dijalankan secara sukarela, dengan pilihan sama ada diberhentikan atau separa bersara, di mana jumlah sebenar pekerja yang akan dihentikan tersebut bergantung kepada perbincangan yang dibuat oleh wakil pekerja.

Pemberhentian pertama mungkin akan bermula seawal Januari 2026, yang akan mengurangkan pekerja hanya kepada sekitar 7,600 orang. Sebagai perbandingan, kilang Ford di Cologne ini pernah mempunyai hampir 20,000 orang pekerja pada lewat 2010’an.

Berita berkenaan langkah terbaharu ini juga didengari hanya sebulan selepas Ford meraikan ulangtahun ke-100nya di Jerman, dengan pekerja-pekerja mula diberitahu pada pagi Selasa lalu. “Kami sedar kesannya terhadap pekerja kami dan akan melakukan segala yang mungkin untuk menyokong mereka,” kata jurucakap Ford kepada Motor1 Germany.

Walau bagaimanapun berita ini tidak akan mempengaruhi perniagaan Ford di Amerika Syarikat. Menurut Motor1 Ford telah menjual sebanyak 2.08 juta kenderaan di pasaran berkenaan pada 2024, atau naik 4.2% serta ia adalah prestasi terbaik syarikat itu sejak 2019. Model-model EV dan hibrid Ford mendapat sambutan di Amerika Syarikat, manakalan trak pikap F-150 masih mendominasi pasaran negara tersebut dan terus menjadi model paling laris sepanjang zaman.

