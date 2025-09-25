Budi95: laman sesawang untuk periksa kelayakan subsidi RON95 dengan no. MyKad sudah boleh diguna

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 25 2025 2:24 pm

Laman sesawang untuk skim subsidi petrol RON95 bersasar Budi Madani (Budi95) kini sudahpun boleh mula digunakan. Menerusi laman www.budimadani.gov.my tersebut, rakyat Malaysia boleh memeriksa kelayakan mereka bagi membeli petrol RON95 dengan harga subsidi RM1.99 seliter seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Kewangan sebelum ini.

Untuk memeriksa kelayakan, anda terlebih dahulu perlu klik pautan ke bahagian Budi Madani RON95. Kemudian anda perlu klik pada “Semak Kelayakan Individu” ataupun pada “BUDI95 Individu” yang akan membawa anda ke bahagian semakan. Kelayakan anda boleh disemak dengan hanya memasukkan nombor kad pengenalan (MyKad) tanpa jarak pada ruang yang disediakan dan klik pada “semak kelayakan”.

Skim Budi95 bakal dilaksanakan bermula 30 September ini, manakala anggota polis dan tentera serta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) akan menerimanya lebih awal iaitu masing-masing bermula 27 dan 28 September. Menerusi skim berkenaan semua rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas yang memiliki lesen memandu sah layak menerima kuota 300 liter petrol RON95 sebulan yang dijual pada harga subsidi RM1.99 seliter, berbanding harga semasa tanpa subsidi RM2.60 seliter.

Bagi membeli petrol dengan harga subsidi tersebut, pembeli perlulah mengesahkan kelayakan menerusi kad pengenalan (MyKad) dengan proses dibuat menggunakan terminal khas pada kaunter bayaran atau pada pam itu sendiri, dan juga pelbagai kaedah lain seperti aplikasi bayaran yang disediakan oleh syarikat minyak, e-wallet dan sebagainya.

