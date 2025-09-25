Budi95: Resit yang dikeluarkan turut akan tunjuk baki kuota dan jumlah subsidi yang diberikan kerajaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 25 2025 3:46 pm

Skim Budi95 bakal dilaksanakan bermula 30 September ini, manakala anggota polis dan tentera serta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) akan menerimanya lebih awal iaitu masing-masing bermula 27 dan 28 September. Menerusi skim berkenaan semua rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas yang memiliki lesen memandu sah layak menerima kuota 300 liter petrol RON95 sebulan yang dijual pada harga subsidi RM1.99 seliter, berbanding harga semasa tanpa subsidi RM2.60 seliter.

Jadi bagaimana untuk anda periksa berapa kouta yang tinggal setiap kali anda membuat pengisian semula? Berdasarkan senarai Soalan Lazim (FAQ) berkenaan Budi95 ini yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, baki kuota bulanan akan dicatatkan pada resit pembelian petrol tersebut. Bukan itu sahaja, malah pada resit berkenaan turut tercatat berapa banyak subsidi yang kerajaan yang telah anda terima menerusi pembelian itu.

Antara butiran lain yang turut tercatat pada resit tersebut termasuk berapa jumlah kuota yang telah anda gunakan sebelum ini, serta maklumat-maklumat lain berkaitan stesen petrol yang anda gunakan bagi membuat pembelian. Resit ini akan dijana secara automatik sama ada anda membuat pembayaran di kaunter atau di terminal pam.

Bagaimana pula sekiranya anda pembuat pembayaran menerusi aplikasi yang disediakan oleh syarikat minyak atau e-wallet? Ia sebenarnya lebih mudah kerana maklumat tersebut akan diberikan menerusi aplikasi berkenaan. Selain dari resit dan aplikasi, baki kuota bulanan anda juga boleh diperiksa menerusi laman sesawang khas Budi Madani, di mana anda hanya perlu memasukkan nombor MyKad pada ruang yang disediakan.

