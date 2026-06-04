Kia EV4, EV5 dan PV5 bakal tampil di KLIMS 2026

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / June 4 2026 3:09 pm

Sempena Pameran Mobiliti Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, yang akan dibuka kepada umum dari 12-21 Jun di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia (MITEC), Kia Malaysia (KSM) telah mengumumkan bahawa syarikat itu akan mempamerkan tiga kenderaan elektrik (EV) ketika acara tersebut.

Dan ketiga-tiga model itu juga sudah dikongsi di media sosialnya — melibatkan model EV4, EV5 dan PV5. Ketika ini, KSM belum mempunyai sebarang model EV yang dijual di pasaran Malaysia sejak mula beroperasi pada awal 2026. Model EV6 pernah disenaraikan dalam laman web syarikat itu, tetapi kini tiada lagi.

Kia EV4 pertama kali ditampilkan kepada umum pada Februari lalu dalam dua gaya badan, sedan dan hatchback. Kedua-duanya menerapkan falsafah rekaan ‘Opposites United’ jenama tersebut, dengan ciri khas yang menonjol seperti “EV Tiger Face”, lampu menegak “Star Map” dan pemegang pintu yang rata. Versi sedan ini mempunyai gaya yang lebih menarik, walaupun imej yang disiarkan oleh KMS mencadangkan model hatchback yang akan ditunjuk.

EV4 dibangun menggunakan binaan 400-volt E-GMP (Electric-Global Modular Platform) dan hadir dengan bateri bateri 58.3 kWh (Base) atau 81.4-kWh (Long Range). Jarak WLTP yang boleh dicapai sehingga 430 km atau 630 km untuk sedan, manakala 410 km atau 590 km untuk hatchback.

Pengecasan AC adalah pada kadar 11 kW, dengan SoC 10%-100% memerlukan masa lima jam 20 minit (Base) atau tujuh jam 15 minit (Long Range). Sementara itu, pengecasan pantas DC mencapai kadar hingga 305 kW, dengan SoC 10%-80% memerlukan 29 minit (Base) atau 31 minit (Long Range). Sebaliknya, fungsi vehicle-to-load (V2L) ialah pada kadar 3.6 kW, dan vehicle-to-grid (V2G) pada kadar 10 kW.

Kia EV4 didatangkan secara standard dengan motor elektrik hadapan yang menjana sebanyak 204 PS (201 hp atau 150 kW), yang mencapai pecutan 0-100 km/j dalam masa 7.4 (Base) atau 7.7 saat (Long Range) — laju maksimum yang boleh dicapai ialah 170 km/j untuk kedua-dua varian.

Beralih ke EV5, model SUV kompak ini muncul pertama kali pada Ogos 2023 dan kini turut dijual di Thailand. Juga menerapkan rekaan “Opposites United”, EV5 menggunaan binaan 400-volt E-GMP (Electric-Global Modular Platform) yang sama dengan tiga konfigurasi janaan kuasa — Standard Range paling asas menampilkan bateri lithium iron phosphate (LFP) 64.2 kWh untuk jarak sehingga 400 km (WLTP) dengan sebuah motor motor elektrik hadapan yang menghasilkan sebanyak 218 PS (215 hp atau 160 kW) dan tork 310 Nm.

Berikut di atasnya ialah Long Range yang mengekalkan tetapan motor elektrik yang sama, tetapi dengan bateri LFP 88.1 kWh yang memberikan jarak perjalanan sehingga 555 km. Di pasaran domestiknya, EV5 menerima kemaskini Oktober lalu yang menyaksikan peralihan kepada bateri nickel manganese cobalt (NMC) 81.4-kWh untuk jarak perjalanan sehingga 530 km. Bagaimanapun, kemaskini tersebut tidak ditawarkan di Thailand.

Penawaran tinggi ialah versi AWD, yang mengekalkan bateri LFP 88.1 kWh tetapi menambah sebuah lagi motor elektrik di belakang yang menjana 95 PS (94 hp atau 70 kW) dan 170 Nm — ini menjadikan output keseluruhan sistem sebanyak 313 PS (308 hp atau 230 kW) dan 480 Nm. Tetapi jarak perjalanan berkurang menjadi 500 km. Pasaran Thailand menerima ketiga-tiga konfigurasi ini.

Untuk pengecasan, varoan Standard boleh menyokong input AC maksimum 7 kW, dengan SoC 10%-100% mengambil masa sembilan jam dan 43 minit. Varian Long Range dan AWD pula boleh menampung sehingga 11 kW dan mengurangkan tempoh pengecasan kepada lapan jam dan 10 minit. Pengecasan pantas DC adalah pada kadar 102 kW (Standard) atau 141 kW (Long Range dan AWD), dengan SoC 10%-80% memerlukan masa sama ada 36 minit atau 38 minit.

Akhir sekali, Kia PV5, sebuah van elektrik yang telah dipertontonkan sebagai sebuah model konsep pada Januari 2024 sebelum versi produksinya dilancarkan pada Februari setahun kemudian. PV5 ialah sebahagian daripada barisan kenderaan binaan khas (PBV) Kia yang menggunakan E-GMP.S, platform EV 400 volt yang menyokong pelbagai jenis dan bentuk badan kenderaan.

Untuk itu, PV5 didatangkan dalam gaya badan standard dan panjang yang boleh dikonfigurasikan untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk mengangkut penumpang atau barangan. PV5 dipacu roda hadapan dan dilengkapi sebuah motor elektrik yang menghasilkan sebanyak 163 PS (161 hp atau 120 kW) dan 250 Nm, dengan bateri NCM yang mempunyai kapasiti tenaga 51.5 (296 km WLTP) atau 71.2 kWh (416 km WLTP).

Pengecas AC binaan dalam 11 kW membolehkannya untuk mencapai SoC 10%-100% dalam masa kira-kira lima atau 6.5 jam, manakala pengecasan pantas DC pada kadar 150 kW akan membolehkan bateri mencapai SoC 10%-80% dalam masa kurang daripada 30 minit. Di pasaran tertentu, PV5 juga boleh dikonfigurasikan dengan motor elektrik janaan lebih rendah dan bateri LFP yang lebih kecil.

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