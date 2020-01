In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 16 January 2020 11:57 am / 0 comments

Kerajaan nampaknya telah mengambil keputusan bahawa PLUS Malaysia tidak akan dijual dan akan kekal di bawah pegangan Khazanah Nasional dan KWSP, seperti dilaporkan oleh The Edge Markets. Laporan itu memetik sumber dalaman yang memaklumkan perjanjian konsesi lebuhraya dengan PLUS bagaimanapun akan distruktur semula dengan matlamat untuk mengurangkan kadar tol untuk manfaat rakyat.

Sebelum itu pernah dilaporkan yang pengguna bakal menikmati potongan harga sehingga 18% bagi kadar tol di Lebuhraya Utara Selatan berikut pengambilalihan itu, seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2020. Kabinet telah membincangkan perkara berkaitan PLUS ini pada Rabu, dan disahkan oleh Menteri Kewangan, Lim Guan Eng. Pengumuman rasmi oleh kerajaan akan dilakukan nanti.

Khazanah Nasional, melalui UEM Group memiliki 51% kepentingan PLUS, sementara KWSP memiliki baki 49%. Lebuhraya yang diselenggara oleh PLUS adalah termasuk Lebuhraya Utara-Selatan, Lebuhraya Sambungan Kedua, Jambatan Pulau Pinang, Lingkaran Tengah Lebuhraya Utara-Selatan, Lebuhraya Butterworth-Kulim dan Lebuhraya Seremban-Port Dickson.

Semalam Khazanah memaklumkan melalui sebuah kenyataan yang kerajaan telah berbincang dengan pemegang saham PLUS dengan matlama untuk mengurangkan beban tol ke atas pengguna, mengurangkan tekanan pampasan oleh kerajaan serta menghormati nilai konsesi yang terlibat bagi pihak-pihak berkepentingan ke atasnya.

Sumber berkenaan juga dilaporkan menambah bahawa kerajaan belum membuat keputusan terhadap cadangan pengambilalihan empat lebuhraya di Lembah Klang yang dikendalikan oleh Gamuda. Lebuhraya yang terlibat termasuk Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (Sprint), Lebuhraya Shah Alam (Kesas) dan Terowong Smart.

Disember lalu, Lim memaklumkan Kabinet akan membuat keputusan terhadap cadangan pengambilalihan lebuhraya yang dikendalikan oleh PLUS dan Gamuda pada Januari, selepas menentukan hal-hal berkaitan antaranya untuk mengurangkan tanggungan bayaran pampasan berlebihan kepada konsesi akibat pembekuan kenaikan kadar tol sebelum ini.