Yang terakhir dalam senarai ini ialah Proton Saga Iswara Aeroback. Ia tampil dalam satu babak pergaduhan di dalam filem Power Rangers Jungle Fury. Siri berkenaan dirakamkan di Australia dan New Zealand dan dikeluarkan pada 2008.

8. Proton Wira dalam Battle of the Damned

Sejak Wira dieksport ke pasaran Australia pada 1995, Proton menjadi satu jenama yang tidak terlalu asing di negara itu, walaupun angka orang yang membeli dan menggunakannya mungkin tidaklah terlalu besar. Apapun, pada 2008, Satria Neo sempat tampil dalam rancangan Top Gear di sana, ketika The Stig memandu versi standard kereta berkenaan di dalam litar dalam satu episod rancangan itu. Nampak meyakinkan?

Ini mungkin satu segmen rancangan automotif yang ramai pengikutnya, dan mungkin ramai juga yang pernah tengok sebuah Proton Saga 1.5 SE 1991 ditampilkan dalam rancangan Fifth Gear. Pengacara Tim Shaw menukar BMW M3 E46 miliknya untuk cuba menggunakan Saga ini untuk tempoh seminggu dan maklumkan pandangan dan pengalamannya. Walaupun usia Saga berkenaan sudah agak tua – sekitar 20 tahun – serta harga yang dikenakan ketika itu, ia tidaklah terlalu cikai di UK.

1. Proton Saga 1.5 SE in Fifth Gear

Anda pernah tahu yang Proton Saga 1.3 1989 ada terselit dalam filen Tomorrow Never Dies dalam siri James Bond pada tahun 1997? Tak percaya? Untuk itu, dalam artikel ini kami senaraikan 10 “cameo” kereta Proton dalam filem atau rancangan tivi bikinan produksi luar negara. Kalau belum pernah tengok, boleh cari nanti.

