Pemacu jualan bagi Mitsubishi buat setakat ini ialah trak pikap Triton . Dengan peningkatan terkini pada hujung tahun lalu bersama wajah Dynamic Shield, terdapat lima varian ditawarkan – MT, AT, MT Premium, AT Premium dan Adventure X, yang berharga dari RM100,200 hingga RM137,900. Kesemua varian menggunakan penjana kuasa yang sama iaitu 2.4L MIVEC turbodiesel 181 PS/430 Nm, dipadankan dengan transmisi enam-kelajuan.

