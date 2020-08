In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 21 August 2020 4:25 pm / 0 comments

Subaru Levorg serba baharu telah pun diperkenalkan di Jepun. Wagon generasi kedua ini merupakan model terkini yang dibangunkan dengan Subaru Global Platform (SGP), di mana ia turut digunakan untuk Ascent, Forester, Impreza dan XV.

Levorg baharu ini buat pertama kalinya dipertontonkan sebagai Viziv Tourer Concept pada tahun 2018. Ia disusuli dengan Levorg Prototype pada 2019 dan kemudian Levorg Prototype STI Sport setahun selepas itu.

Sekadar mengatakan, hasil produk akhir ini masih mengekalkan ciri model prototaip 2019 dan 202, dengan penggayaan yang nampak lebih berani berasaskan rekaan ciptaan Subaru, “Dynamic x Solid”. Hujung hadapannya sangat menyerlah dengan gril berbentuk haksagon yang lebih besar disambungkan ke lampu utama LED.

Sementara itu, apron bawah menampilkan scalloped section yang menempatkan lampu kabus dan jaluran lampu LED. Untuk varian STI Sport, lip bampar menerima kemasan krom, dengan lencana pada hadapan dan belakang. Seperti sebelum ini, bahagian bonetnya turut dipasang air scoop bagi dialirkan ke enjin pengecas turbo.

Pada bahagian sisinya pula, gerbang roda squarish kelihatan berbanding berbentuk bulat pada model sedia ada, memberikan kesan yang lebih maskulin. Malah dua garisan berkarakter yang menonjol juga kelihatan pada sudut tersebut, termasuk berhampiran dengan pintu yang merentangi pemegang pintu.

Melewati bahagian belakang pula, lampu berbentuk-C lebih nipis berbanding sebelum ini, dengan kepingan kemasan hitam berbanding krom. Selain itu, dua corong ekzos kini menyertai perumah berbentuk tiga segi untuk reflektor.

Bagi dimensinya, Levorg baharu ini lebih besar berbanding model sebelumnya, dengan 4,755 mm panjang, 1,795 mm lebar dan 1,500 mm tinggi, serta jarak rodanya 2,670 mm. Sebagai perbandingan, model sebelumnya berukuran 4,690 mm panjang, 1,780 mm lebar, 1,490 mm tinggi dan jarak rodanya 2,650 mm.

Malah ruang dalaman wagon ini nampak lebih menarik, agak mirip dengan kebanyakan model semasa Subaru yang lain. Ini termasuklah skrin sesentuh format-potret 11.6-inci yang diletakkan di bahagian tengah papan pemuka, disambung dengan dua corong udara menegak, yang memberikan akses untuk semua fungsi infotainmen dan suhu. Skrin besar ini juga memiliki paparan kedua, seperti mana model semasa.

Walau bagaimana pun, satu paparan telah ditukar kepada paparan kluster instrumen 12.3-inci baharu yang diposisikan di hadapan pemandu yang boleh memaparkan kepelbagaian informasi termasuk data berkaitan pemanduan, navigasi dan sistem keselamatan aktif onboard. Varian bukan-EX pula ditampilkan dengan unit yang lebih kecil bersaiz 7-inci.

Tidak seperti model Subaru yang lain, konsol tengahnya pula lebih banyak sentuhan minimalis, dengan hanya tuil gear, suis brek parkir elektronik dan butang paparan semua-pandangan. Corong udara nipis juga ditempatkan di skrin tengah, dan juga merupakan rekaan baharu. Sepertti bahagian luarannya, varian STI Sport juga menerima ciri tambahan untuk menonjolkan sisi sporty, termasuklah jahitan merah, lencana STI dengan kemasan merah pada meter digital.

Dimensi yang lebih besar juga membantu menempatkan ruang but yang lebih luas, kini berkapasiti 561 liter berbanding 522 liter, termasuklah ruang storan di bawah lantai. Sudut muatan kini mencecah 1,070 mm lebar, sementara kedalaman dan ketinggiannya masing-masing mencapai 1,607 mm dan 771, jadi lebih banyak barangan boleh dimuatkan tanpa masalah.

Dengan platform dan imej baharu, Levorg ini juga menerima enjin petrol 1.8 liter pengecas turbo boxer baharu. Dengan nama kod CB18, unit suntikan terus ini mampu menghamburkan kuasa hingga 177 PS (174 hp) dari 5,200 hingga 5,600 rpm dan tork 300 Nm dari 1,600 hingga 3,600 rpm, dengan pacuan disalurkan ke semua roda menerusi Lineartronic CVT dan sistem Symmetrical All-Wheel Drive.

Angka tersebut banyak meningkat berbanding unit FB16 1.6 liter dengan 170 PS (168 hp) dan 250 Nm, tetapi kurang dari enjin turbo FA20 2.0 liter dengan lonjakan kuasa 296 PS (292 hp) dan 400 Nm. Subaru mendakwa penggunaan bahan apinya serendah 13.7 km/l mengikut kitaran WLTC, atau 16.6 km/j mengikut standard JC08.

Di Jepun, Levorg ditawarkan dengan enam varian – GT, GT EX, GT-H, GT-H EX, STI Sport dan STI Sport EX. Hanya varian STI Sport sahaja yang didatangkan dengan sistem mod pemanduan komprehensif, dengan empat pilihan – Comfort, Normal Sport, Sport+ dan Individual – dengan butang pilihan pada roda stereng. Varian lain pula didatangkan dengan sistem SI-Drive dengan dua mod – Intelligent dan Sport.

Ciri lain yang turut ditampilkan termasuklah tempat duduk hadapan larasan kuasa, tailgate larasan kuasa bebas-tangan, roda 17- dan 18-inci (STI Sport sahaja), teknologi berhenti melahu enjin, pencahayaan LED, pedal penukar gear, kemasukan tanpa kunci dan butang penghidup enjin, enam pembesar suara dan kawalan suhu dwi-zon dengan corong di belakang.

Levorg ini turut dipadankan dengan sistem EyeSight X yang dipertingkatkan, dengan penambahan ciri pemanduan semi-automatik seperti bantuan kesesakan trafik, kawalan kelajuan aktif dan bantuan tukar lorong aktif. Teknologi berdasarkan kamera ini masih mengekalkan sistem utama sedia ada termasuk brek pra-pelanggaran, unintentional acceleration suppression, kawalan kelajuan aktif dan amaran ketibaan lorong, kepekaan trafik lintasan belakang, lampu tinggi adaptif dan sistem pemantauan pemandu (yang ditempatkan di atas skrin infotainmen).

Lain-lain peningkatan untuk aspek keselamatan termasuklah penambahan beg udara pejalan kaki yang akan bertebar dari cermin hadapan kenderaan, sementara yang lain berada di kabin hadapan, sisi, tirai dan bahagian lutut pemandu. Turut ditampilkan ialah Starlink SOS, iaitu inisiati Subaru untuk mengurangkan kemalangan maut ke angka sifar menjelang 2030.