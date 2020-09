Bagi R-Sport Mid pula ia ditawarkan pada harga RM470,212.97, sementara R-Sport Hi berharga RM485,433.81. Semua varian yang dijual turut didatangkan dengan program Jaguar Care termasuk jaminan lima-tahun, servis percuma lima-tahun dan tiga-tahun bantuan tepi jalan.

Spesifikasi R-Sport Mid pula ditambah dengan lampu utama LED adaptif dengan bantuan lampu tinggi automatik, lampu nyalaan siang LED, sistem pencahayaan suasana untuk kabin dan rel bumbung hitam berkilat. Sementara bagi R-Sport Hi pula ia menerima tambahan Adaptive Surface Response (AdsR), yang mampu mengesan perbezaan antara permukaan untuk cengkaman yang lebih maksimum dengan mengubah larasan enjin dan brek, bersama roda 22-inci.

