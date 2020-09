In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 15 September 2020 11:34 am / 0 comments

Kereta yang dinobatkan sebagai kereta paling inovatif di dunia, iaitu Porsche Taycan akan membuat penampilan pertama di Malaysia, 18 September, Jumaat ini. Sama seperti majlis pengenalan 911 Speedster dan 718 sebelum ini, anda juga boleh menyaksikan pelancaran digital Taycan melalui pautan ini.

Kereta elektrik pertama Porsche ini diperkenalkan kepada dunia pertama kali pada Spetember 2019, dan telah memenangi lebih 40 anugerah antarabangsa termasuk World Car of the Year 2020 (untuk kedua-dua World Performance Car dan World Luxury Car), China Green Car of the Year, German Car of the Year dan Game Changer of the Year oleh BBC TopGear Magazine.

Taycan menggunakan asas penggerak 800 volt berteknologi tinggi dan dipasang dengan transmisi dua kelajuan pada bahagian gandar belakang. Saintis daripada Centre of Automotive Management (CAM) juga memberi pengiktirafan kepada penjanaan semula kuasa tinggi oleh kenderaan ini yang boleh mencecah 265 kW – terbaik dalam segmennya.

Pada masa ini terdapat tiga versi Taycan yang ditawarkan iaitu untuk permulaan, Taycan 4S yang berkuasa 571 PS dan boleh gerak sehingga 463 km, Taycan Turbo dengan kuasa 680 PS dan 850 Nm tork, dan paling atas, Taycan Turbo S yang mampu menghasilkan 761 PS dan 1,050 Nm tork dalam mod overboost. Pecutan 0-100 km/j boleh dilakukan model ini dalam masa cuma 2.8 saat.

Kedua-dua Taycan Turbo S dan Turbo menggunakan bateri 93.4 kWh (79.2 kWh untuk Taycan 4S), seterusnya memberikan jarak gerak antara 381 hingga 450 km untuk Taycan Turbo, dan 388 hingga 412 km untuk Turbo S. Semua jumlah ini adalah apabila menggunakan kitaran WLTP.

Untuk mengecas, semua tiga varian boleh menggunakan pengecas pantas DC 270 kW. Selepas dicas 5.5 minit, kereta sudah boleh bergerak sehingga 100 km. Daripada tahap 5%, ia boleh dicas sehingga 80% (untuk bateri Turbo dan Turbo S yang lebih besar) melalui pengecas 270 kW sama akan mengambil masa cuma 22.5 minit. Anda juga boleh menggunakan pengecas AC 11 kW, tetapi ia akan mengambil masa sembilan jam untuk penuh.