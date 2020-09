In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Durrani Sharom / 22 September 2020 9:21 am / 0 comments

BMW Group Malaysia telah memperkenalkan MINI Electric First Edition, iaitu sebuah model keluaran istimewa yang dijual cuma untuk 15 unit sahaja. Jika dibandingkan dengan model Cooper SE biasa yang digunakan sebagai asas kepada model ini, harga MINI Electric First Edition adalah lebih RM20,000, iaitu pada RM238,380. Ia datang sekali dengan jaminan tanpa had batuan serta servis berkala percuma selama empat tahun, dan jaminan lapan tahun atau 100,000 km untuk bateri.

Antara ciri unik model First Edition ini adalah warna MINI Yours Enigmatic Black, bumbung panoramik, plet tepi pintu First Edition, kemasan First Edition pada fender (siap dengan nombor keluaran), serta cermin anti silau. Pelanggan juga masih diberikan pilihan warna White Silver, tetapi kedua-duanya masih lagi menggunakan rekaan rim 17 inci yang sama, dibalut dengan tayar run-flat.

Bahagian dalam dibalut dengan kulit Walknappa Leather Lounge Upholstery dan terdapat kemasan unik lain seperti corak Union Jack pada penyandar kepala, roda stereng Walknappa Leather Lounge dengan jahitan putih serta tempat duduk hitam.

Barangan lain adalah sama seperti Cooper SE, termasuk sistem bunyi Harman Kardon 12 pembesar suara, lampu suasana LED 12 warna, panel instrumen 5.5 inci, kawalan pendingin hawa dua zon, serta skrin sesentuh 8.8 inci untuk sistem MINI Visual Boost dengan sambungan MINI Connected dan Apple CarPlay.

Penggerak elektrik kenderaan ini juga tidak diubah, di mana ia masih menyediakan 184 hp (135 kW) pada 7,000 rpm dan tork 270 Nm dari 100 hingga 1,000 rpm, serta padanan transmisi satu kelajuan yang membenarkan ia memecut 0-60 km/j dalam masa 3.9 saat, 0-100 km/j dalam masa 7.3 saat dan mencecah kelajuan maksimum 150 km/j (dihadkan secara elektronik).

Bateri yang memberikan kuasa adalah unit lithium ion 32.6 kWh, yang beroperasi pada kadar 350.4 volt. Menurut MINI, ia boleh memberikan jarak gerak 234 km mengikut kitaran WLTP (270 km mengikut kitaran NEDC). Berkenaan cas, kereta ini datang dengan pengecas 11 kW dan kabel pengecas tiga pin Type 2 untuk kegunaan di rumah biasa. Pengecas MINI Wallbox Plus 22 kW dengan kabel Type 2 pula disediakan sebagai pilihan tambahan.

Apabila menggunakan pengecas 11 kW (soket tiga pin rumah biasa), bateri ini akan mengambil masa 12 jam untuk mencapai tahap 80%, dari kosong tetapi apabila menggunakan wallbox three-phase 11 kW ia akan mengambil masa cuma 3.5 jam untuk penuh 100%. Kereta ini juga boleh dicas menggunakan pengecas pantas DC 50 kW dan akan mengambil masa cuma 1.4 jam untuk penuh, tetapi ia memerlukan sambungan CCS Combo 2.

Pada bahagian keselamatan, kereta ini didatangkan secara standard dengan MINI Driving Assistant dan Parking Assistant, yang merangkumi fungsi seperti Autonomous Emergency Braking (Light City Braking Function; antara 6 km/j hingga 60 km/j), Traffic Sign Recognition, Approach Control Warning dan Person Warning.