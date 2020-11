Bagi aspek keselamatan, GLC 43 dilengkapi dengan pakej Driving Assistant, yang merangkumi brek kecemasan sendiri, kawalan kelajuan adaptif dengan fungsi stop and go, bantuan kekal lorong, bantuan lorong berpusat dan pemantauan titik buta.

Dijual pada harga atas jalan RM498,723 tanpa insurans, SUV AMG ini sebenarnya bukanlah murah pun. Tetapi dengan pengecualian SST itu, harganya lebih jimat lebih RM110,000 berbanding model semasa. Ia turut didatangkan dengan waranti tanpa had perbatuan.

