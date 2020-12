In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Hazril Hafiz / 3 December 2020 1:20 pm / 0 comments

Seperti yang ramai sudah sedia maklum, program langganan kini menjadi antara pilihan “pemilikan” kenderaan yang semakin banyak ditawarkan. Ia biasanya disediakan oleh satu-satu jenama melibatkan model-model keluarannya, atau oleh pihak ketiga yang menawarkan pilihan kenderaan dari pelbagai jenama atau segmen.

Bagi Geely, syarikat itu mungkin akan mengubah corak penawaran program ini kelak. Ini kerana, menurut sebuah laporan Autocar, mereka yang kini dalam pertimbangan untuk memperkenalkan servis seperti itu juga menaungi banyak jenama kenderaan dengan pelbagai model. Misalnya, ini termasuk Volvo, Polestar, Lynk & Co, smart, Lotus dan juga Proton.

Bercakap di acara Future of the Car anjuran Financial Times, Pengarah Eksekutif, Strategi Korporat dan Pengurusan Produk Lotus, Uday Senapati berkata, cadangan seperti itu masih dalam peringkat awal perbincangan. Bagaimanapun, menurutnya; “Jika anda sebahagian daripada sebuah kumpulan yang besar, memang ada banyak perkara yang boleh dibuat bersama.”

Dengan faktra bahawa purata kereta menghabiskan 96% masanya diparkir sahaja, Senapati menambah; “Angka itu mungkin lebih lagi bagi kenderaan Lotus. Kita boleh mengubah itu pada masa hadapan, dengan cara menggerakkan kenderaan kami ke arah segmen berlainan serta mungkin juga untuk dikongsi.”

Beliau juga menambah, servis perkongsian kenderaan seperti itu bukanlah penamat kepada pemilikan kenderaan, kerana masih ada masa depan bagi pembelian biasa. “Pembelian kenderaan akan kekal, saya yakin,” tambahnya. Pada kebanyakan orang, kereta bukan sekadar komoditi, malahan lebih besar daripada itu.

Program langganan kenderaan kini semakin mendapat perhatian, dengan laporan Global Market Insights menjangkakan 20% daripada perjalanan kenderaan akan melibatkan servis berkenaan menjelang tahun 2026. Di Malaysia juga sudah ada perkhidmatan seperti itu, misalnya oleh Renault dan juga melalui platform Flux. Jadi, anda masih akan membeli kenderaan seperti biasa atau lebih untuk melanggan sahaja?