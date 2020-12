Bagi panggilan semula terbaruini pula, NHTSA memulakan siasatan tahun lalu terhadap kebakaran bukan disebabkan oleh kemalangan bagi kenderaan Kia dan Hyundai. Minggu lalu Hyundai memanggil semula sebanyak 129,000 kenderaan di AS disebabkan masalah bearing pada sambungan rod yang mungkin akan haus cepat, yang jika dibiarkan boleh menyebabkan kerosakan enjin dan meningkatkan kemungkinan kebakaran.

Minggu lalu, Kia dan Hyundai merekodkan penalti sivil berjumlah US$210 juta (RM855 juta) selepas regulator keselamatan di AS mendakwa pengeluar kenderaan Korea dari kumpulan yang sama itu gagal untuk memanggil semula 1.6 juta kenderaan berikutan masalah enjin dalam tempoh waktu yang sewajarnya. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) di Amerika Syarikat memaklumkan, syarikat itu melaporkan maklumat yang tidak tepat kepada agensi berkenaan berhubung panggilan semula itu, lapor Reuters.

