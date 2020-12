Siri perlumbaan peringkat akar umbi dalam negara, Malaysia Speed Festival (MSF) kini bergandingan dengan Prince of Drift Tengku Djan Ley dan juga jenama budaya automotif tempatan McClubz bagi menganjurkan X Street Mania Tour, iaitu siri jelajah sukan permotoran yang bakal berlangsung pada 2021.

