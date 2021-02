Selamat Tahun Baru Cina kepada yang merayakan! Dan, ucapan yang sama dibuat oleh Geely Emgrand Official Clubs (China); cumanya mereka menggunakan susun atur kereta sebenar dan percubaan untuk mencatatkan Guinness World Records sekali gus.

