In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 23 February 2021 11:54 am / 0 comments

Apa yang dijangka sememangnya betul. Inilah dia model Lexus IS F Sport yang menerima bukan sahaja naik taraf penampilan, tetapi juga enjin. Model yang dipanggil sebagai IS 500 F Sport Performance ini mungkin nampak sama seperti IS biasa dengan pakej F Sport, tapi sebenarnya ada sedikit bahagian yang berbeza

Bonetnya telah dinaikkan dua inci dan lebih berlekuk, sementara bampar serta fender pula dipanjangkan sedikit ke hadapan. Ini adalah bagi memuatkan unit V8 NA 5.0 liter ke dalam ruang enjin tersebut dan ini adalah unit yang sama seperti digunakan pada RC F, GS F dan LC 500.

Enjin V8 ini boleh menghasilkan 472 hp pada 7,100 rpm dan 535 Nm tork pada 4,800 rpm, mengatasi jumlah 416 hp dan 503 Nm yang boleh dihasilkan IS F sebelum ini, dan sudah tentu, jauh meninggalkan 311 hp dan 380 Nm yang dihasilkan enjin 3.5 liter V6 NA pada model IS 350.

Kuasa disampaikan kepada roda belakang melalui transmisi automatik lapan kelajuan, dan apabila dikerah, IS 500 boleh memecut 0-96 km/j dalam masa 4.5 saat sementara laju maksimum pula tidak diberitahu. Menurut Lexus, apabila menggunakan enjin V8 ini, berat keseluruhan IS 500 ini cuma lebih 65 kg berbanding IS 350 F Sport, iaitu pada 1,765 kg.

Lexus juga telah memberikan sentuhan unik kepada IS 500 ini, termasuk empat muncung ekzos dan bertingkat di tepi (seperti RC F), diffuser belakang lebih rendah, lip spoiler, kemasan krom gelap pada tingkap, lencana hitam serta rim Enkei 19 inci yang 2.7 kg lebih ringan berbanding rim 19 inci F Sport biasa.

Pada bahagian casis, IS 500 mendapat Adaptive Variable Suspension (AVS), limited-slip differential Torsen serta penyerap prestasi belakang Yamaha. Sistem brek juga dinaik taraf dengan cakera 355 mm yang lebih besar di hadapan dan 322 mm di belakang. Beberapa pilihan mod pemanduan turut disediakan.

Bahagian dalam IS 500 nampak sama sahaja seperti IS biasa, tetapi ia mempunyai lencana F Sport pada roda stereng, tepi pintu serta pedal manakala panel instrumen pula mempunyai animasi permulaan yang baru.

Pada bahagian keselamatan, ia dilengkapi pakej Lexus Safety System+ 2.5, Frontal Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB) dengan pengesan pejalan kaki dan basikal, Emergency Steering Assist (ESA), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert dengan Steering Assist (LDA w/ SA), Lane Tracing Assist (LTA), Intelligent High Beams dan Road Sign Assist (RSA).