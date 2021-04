Toyota sifatkan peralihan ke kereta elektrik akan jadi punca masalah lain; ia masih dijana dari sumber fosil In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 20 April 2021 11:05 am / 0 comments Ketika mendedahkan kereta elektrik penuh (EV) pertamanya di Auto Shanghai 2021 semalam iaitu model konsep Toyota BZ4X, gergasi automotif dari Jepun berkenaan turut mengumumkan bahawa mereka akan menghasilkan 15 model elektrik penuh sehingga menjelang 2025 nanti. Namun seperti yang dikatakan presidennya sebelum ini, menggantikan semua kereta berkuasa petrol dan diesel sedia ada kepada elektrik mungkin akan menimbulkan masalah lain. Kali ini perkara yang sama disuarakan pula ketua jualan dan pemasaran Toyota Australia, Sean Hanley. Menurut Hanley dalam laporan Car Advice, neutral karbon tidak dapat akan dicapai dengan cara beralih sepenuhnya kepada kereta elektrik sepenuhnya kerana satu pertiga pencemaran CO2 dalam dunia buat masa sekarang adalah disebabkan penjanaan kuasa elektrik. “Malah menjelang 2040, lebih dari separuh tenaga elektrik dalam dunia dijangka akan dijana dari bahan api fossil,” ujarnya lagi. Tambah Hanley, “oleh itu, jika semua kereta menjadi (kenderaan elektrik sepenuhnya), permintaan untuk kuasa elektrik akan meningkat dan neutral karbon mungkin jauh untuk dicapai.” Toyota sebelum ini pernah menyeru agar industri automotif mengimplementasikan “penilaian kitaran hidup”, yang turut mengambil kira aspek bermula dari melombong bahan bagi membuat bateri, proses memasang kenderaan, penghantaran jalan laut, penghantaran jalan darat hingga ke bilik pameran. “Ini memerlukan kami untuk mengurangkan penghasilan Co2 sehingga sifar merentasi produksi, pengagihan, penggunaan, kitar semula dan pelupusan kenderaan. Apa yang kita perlu adalah perspektif yang lebih besar,” kata Hanley lagi. Hanley meyimpulkan bahawa pada akhirnya pemacu utama terhadap elektrifikasi kenderaan adalah konsumer sendiri. Beliau menyatakan bahawa rakyat Australia memerlukan kenderaan yang boleh digunakan dalam pelbagai perkara, dari kawasan pendalaman dan bandar sehingga pemanduan off-road. “Kenderaan kami mesti perlu memenuhi keperluan ini. Tiada sebab kita perlu bawa kereta ke pasaran yang ia tidak mampu untuk membuat apa yang dimahukan oleh konsumer. Ini bukan bermaksud kenderaan perlu kurang kemampuan, (tetapi) ia perlu direka dan dibangunkan untuk melakukan apa yang rakyat Australia mahukan,” kata Hanley lagi. Manakala jurucakap Toyota Australia, Emily Hasselhoff pula berkata dengan menjual lebih kereta elektrik ia mungkin akan membawa kepada “kesan sebaliknya” kepada pengurangan pencemaran, “kecuali jika semua orang ada panel solar di rumah masing-masing.” Menurut Toyota, untuk dekad seterusnya mereka akan mempelbagaikan lagi pilihan teknologi selain dari kenderaan petrol dan diesel, dengan memperkenalkan lebih model hibrid, plug-in hybrid, elektrik penuh dan juga model hidrogen.

Farid mula menggilai kereta dengan menghafal logo dan jenama kereta ketika berumur 4 tahun, dan selanjutnya belajar membaiki kereta di institut kemahiran awam tempatan. Selalu membayangkan diri menjadi kerdil masuk ke dalam sistem mekanikal untuk diagnosis masalah dan memahamkan diri sendiri berkenaan teknologi baru. Dek selalu berangan mahu jadi seperti Tiff Needell, akhirnya diberi peluang untuk menyertai dunia media permotoran pada tahun 2012.

oto.my is currently undergoing maintenance.We apologise for any inconvenience, and will restore services as soon as possible. In the meantime, for any enquiries, please write in to help@oto.my.- Team @ Driven/oto.my