25 May 2021

Institut Kajian Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) mencadangkan had laju 30 km/j bagi kawasan perumahan, bandar dan kampung sebagai sebahagian daripada perancangan keselamatan jalanraya kebangsaan untuk tahun 2021 hingga 2030, lapor Free Malaysia Today.

Cadangan had laju 30 km/j di kawasan-kawasan seperti dinyatakan itu adalah juga sebahagian daripada kempen “Street for Life” di bawah Minggu Keselamatan Jalanraya Global PBB ke-6 (UNGRSW), yang menyasarkan untuk pemberdayaan komuniti di Asia Tenggara untuk melaksanakan had 30 km/j di kawasan yang menyaksikan pejalan kaki bercampur dengan trafik.

MIROS akan bekerjasama dengan pihak berwajib lain seperti Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatang Kerja Raya (JKR), majlis tempatan, polis dan pihak berkuaa lain untuk tujuan ini, jelas Ketua Pengarah MIROS, Khairil Anwar Abu Kassim.

Had laju yang lebih rendah seperti yang dicadangkan akan membolehkan manusia bercampur dengan trafik dengan lebih selamat, dan membolehkan komuniti mewujudkan persekitaran yang selamat dan sihat, jelas Khairil.

Malaysia antara negara peserta mandat 18 resolusi keselamatan jalanraya di dalam Deklarasi Stockholm yang dicapai pada Februari 2020, yang menyaksikan 80 menteri berjanji untuk mengurangkan hingga separuh kematian jalanraya menjelang 2030.