Pada bahagian keselamatan, T7 Multivan mendapat Front Assist secara standard, di mana ia termasuk City Emergency Braking, Dynamic Road Sign Display, and Lane Assist. Sistem baru lain yang diberi adalah seperti Car2X untuk komunikasi antara kenderaan dengan infrastruktur, serta ciri lain seperti Cross Wind Assist, Turn Off Assist dan Exit Warning.

Servis lain yang berkaitan dengan navigasi seperti peta atas talian dan kemas kini informasi trafik turut disediakan melalui We Connect Plus, bersama dengan fungsi eHybrid seperti menetapkan suhu dalam kenderaan dan menguruskan proses mengecas menggunakan telefon pintar. Bagi sistem audio, terdapat 14 pembesar suara dengan amplifier 16 channel dan output 840 watt.

Ia kemudiannya ditambah dengan We Connect Plus, yang disediakan kepada pelanggan secara percuma selama tiga tahun, dan ia menawarkan ciri seperti fungsi kawalan jauh telefon pintar untuk mengunci dan membuka kenderaan, serta mengawal pemanas dari jauh.

Bagi sistem infotainmen van ini, ia menggunakan sistem yang dipanggil sebagai Ready 2 Discover, yang mana termasuk dengan ciri kemudahan dan keselamatan atas talian We Connect percuma tanpa had masa, untuk servis seperti bantuan kecemasan, status kenderaan dan kedudukan terakhir.

Next Post: Toyota Gazoo Racing Thailand takes 2nd straight class victory at 2021 24 Hours of Nürburgring in Corolla Altis