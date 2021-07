Versi ketiga adalah kenderaan komersial, yang dipanggil sebagai ID. Buzz Cargo . Ia akan direka dan dibina untuk pelanggan sektor penghantaran barang, yang mana ia dijangka semakin berkembang selari dengan aktiviti beli-belah dalam talian. Laporan itu turut menyatakan ID. Buzz akan mula dijual di Eropah pada hujung tahun 2022 sementara AS pula dalam tahun 2024.

Sementara itu untuk pasaran AS, mereka akan mendapat varian khas, dibuat untuk pelanggan yang bergerak sendirian atau dalam kumpulan kecil. Versi ini hanya akan mempunyai empat tempat duduk dengan dua menghadap ke depan dan dua lagi menghadap ke belakang.

Volkswagen akan memperkenalkan van elektrik ID. Buzz sekurang-kurangnya dalam tiga versi untuk pasaran utama seperti Eropah dan Amerika Syarikat (AS). Menurut laporan Automotive News Europe, nanti akan ada versi penumpang enam tempat duduk di Eropah untuk servis perkongsian kenderaan, dan setiap tempat duduk boleh diakses secara berasingan dan mempunyai skrin informasi sendiri.

Previous Post: VinFast appoints Michael Lohscheller as its new CEO