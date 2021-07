Untuk kelengkapan bahagian luar, E 200 datang secara standard dengan lampu utama LED High Performance (dengan Adaptive Highbeam Assist Plus), rim 18 inci lima cabang serta pakej Avantgarde. Varian E 300 AMG Line pula mendapat lampu utama Multibeam LED (dengan Adaptive Highbeam Assist Plus) serta rim AMG 19 inci.

Next Post: Petronas SRT takes on Crutchlow for three more races