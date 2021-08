In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 26 August 2021 10:16 am / 0 comments

Selepas dua tahun diperkenalkan, kereta elektrik keluaran Porsche iaitu Taycan kini hadir dalam versi yang dikemaskini untuk model tahun 2022. Ia menampilkan rupa yang serupa dari versi sebelum ini, namun diberikan tingkat taraf terhadap fungsi motor elektrik, sistem terhubung dalam kereta dan juga sistem bantuan pemanduan keselamatan.

Taycan 2022 ini masih menampilkan unit rangkaian kuasa yang sama dengan model asas Taycan menjana 408 PS, Taycan 4S menjana 530 PS, Taycan Turbo berkuasa 680 PS dan Taycan Turbo S berkuasa 761 PS. Tetapi sistem operasi motor-motor elektrik berkenaan telah disemak semula bagi beroperasi dengan lebih efisien.

Bagi model-model yang datang dengan pacuan semua roda menerusi pemadanan dua motor elektrik (Taycan 4S, Taycan Turbo dan Taycan Turbo S), motor pada gandar hadapan kini hampir tidak digunakan ketika pedal pendikit ditekan sedikit pada mod pemanduan Normal dan Range.

Pada semua model pula, motor elektrik yang dibekalkan turut akan dimatikan ketika kereta dipandu dalam keadaan meluncur (pedal pendikit tidak ditekan) dan juga ketika tidak bergerak, bagi menjimatkan penggunaan tenaga. Menurut Porsche, model 2022 ini tidak dibawa untuk dihomologasi sekali lagi bagi mendapatkan bacaan penggunaan tenaga WLTP, namun mereka menjanjikan kadar penggunaan tenaga dunia sebenar yang lebih baik untuk pemanduan harian.

Porsche turut mengemaskini fungsi pengurusan suhu serta pengecaj pada Taycan 2022 ini. Kini, fungsi Turbo Charging Planner mampu untuk memanaskan sedikit bateri bagi membolehkan sistem caj cepat DC dapat berfungsi pada tahap maksima sejurus selepas palam dipasang.

Walau bagaimanapun, kadar caj maksima yang mampu diterima masih terhad kepada 270 kW (225 kW untuk model 4 dan 4S). Sistem ini juga menggunakan lebih banyak haba buangan dari komponen-komponen eletrkik bagi menyelia suhu bateri.

Perincian-perincian baharu lain yang turut dipadankan pada Taycan 2022 ini termasuk bantuan parkit jarak jauh yang membolehkan ia memarkir sendiri dalam kedudukan selari atau serenjang tanpa pemandu perlu berada dalam kereta, menggunakan aplikasi telefon pintar Porsche Connect.

Sistem infotainmen Porsche Communication Management (PCM) turut dikemaskini, bagi memberikan hubungan Android Auto (Apple CarPlay sudah sedia ada), kawalan arahan suara lebih semula jadi, pengiraan laluan navigasi lebih pantas serta rombakan kecil dibuat pada skrin antaramuka.

Akhir sekali, Taycan kini sudah boleh ditempah dengan Paint to Sample, menawarkan pembeli dengan pilihan warna yang lebih luas. Imej Taycan 2022 yang anda lihat ini telah menerima warna Rubystar Red, iaitu warna hero untuk model klasik Porsche 911 964 Carerra RS. Ia juga ditawarkan dengan Paint to Sample Plus bagi memadankan apa jua warna pada Taycan anda yang dirasakan sesuai. Kesemua perubahan ini turut diberikan pada model wagon/crossover Taycan Cross Turismo.