Antara ciri unik pada Step WGN sebelum ini adalah penutup but belakang Waku Waku Gate yang boleh dibuka seperti pintu dengan sebelah bersaiz lebih kecil. Bagi model generasi baru ini, ia tidak lagi digunakan, dan diganti dengan penutup but konvensional yang boleh dibuka secara elektrik. Pintu tepi masih lagi menggunakan unit gelungsur di kedua-dua sisi dan boleh dibuka dengan hanya menekan butang.

Previous Post: Volkswagen Passat sedan now discontinued in the UK