Sejak lorong RFID dibuka di Lebhraya berkenaan Sabtu lalu, PLUS merekodkan kadar penggunaan bagi sistem berkenaan telah meningkat 10%. Syarikat tersebut turut berharap agar lebih ramai pengguna akan menggunakan sistem itu, yang dikatakan selari dengan populariti sistem bayaran tanpa sentuh dan e-dompet buat masa sekarang, dan akan memberikan “pengalaman perjalanan yang lebih lancar dan menyeronokkan.”

Langkah ini adalah salah satu penambah baikkan yang dibuat oleh PLUS sebagai respon kepada maklum balas yang diberikan oleh pengguna. PLUS juga mengumumkan bahawa mereka kini menggandakan petugasnya di plaza-plaza tol bagi membantu pengguna RFID yang bermasalah, serta menambahbaik kebolehlihatan papan tanda.

Ujian tersebut perlu dibuat di pusat pemasangan RFID terdekat, dan sekiranya pelekat tag RFID tersebut disahkan rosak, Touch ‘n Go akan menggantikannya dengan yang baru tanpa sebarang pembayaran.

Menurut PLUS Malaysia, kakitangannya akan sentiasa bertugas di plaza-plaza tol dengan alat pengimbas mudah alih bagi membantu pengguna RFID sekiranya tidak berjaya melepasi palang tol. Sekiranya pelekat tag berkenaan masih tidak boleh diimbas walaupun menggunakan pengimbas mudah alih tersebut, kakitangan yang bertugas berkenaan akan memberikan kupon kepada pelanggan untuk membuat ujian diagnostik penuh.

Sebagai respon terhadap masalah tersebut, syarikat konsesi yang menguruskan lebuhraya itu, PLUS Malaysia mengumumkan bahawa mereka akan menggantikan mana-mana tag pelekat RFID yang rosak dan tidak boleh digunakan di plaza tol.

Pelbagai rungutan yang diterima dari pengguna selepas Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) mengumumkan pelaksanaan pembayaran tol menggunakan teknologi Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) Touch ‘n Go di sepanjang laluan Juru, Pulau Pinang hingga Skudai, Johor bermula 15 Januari lalu . Antara rungutan tersebut adalah tentang ketahanan tag pelekat untuk sistem berkenaan yang didakwa mudah rosak.

