In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / By Durrani Sharom / 5 October 2022 4:35 pm / 0 comments

Triumph menyambut ulang tahun ke-60 filem aksi James Bond dengan pengeluaran model istimewa Speed Triple 1200 RR Bond Edition, secara eksklusif hanya 60 unit untuk seluruh dunia. Model ini mengikuti dua lagi model Bond Edition yang dikeluarkan sebelum ini iaitu Tiger 900 Bond Edition dan Scrambler 1200 Bond Edition.

Keistimewaan Speed Triple 1200 RR Bond Edition ini bermula dengan warna badan gabungan Black, Granite Grey dan Storm Grey, bersama logo peringatan “60 Years of Bond” di bahagian tepi tangki. Kemudiannya di bahagian tengah tangki, terdapat semua tajuk asal filem James Bond, termasuk yang terbaru, No Time To Die.

Pada bahagian lain motosikal ini anda akan melihat perincian berwarna emas, termasuk jalur serta logonya, dan nampak berpadanan dengan suspensi Ohlins di hadapan dan belakang yang juga menggunakan kelongsong warna emas. Kemudiannya di atas bahagian pemegang terdapat lencana nombor pengeluaran.

Menambah lagi ciri eksklusif motosikal ini, setiap pembelian akan diberi dengan kain penutup motosikal bertemakan 007 serta perincian khas James Bond, dan sijil pengesahan keaslian, yang ditandatangani oleh CEO Triumph, Nick Bloor.

Bahagian mekanikal motosikal edisi khas ini masih sama seperti Speed Triple 1200 RR, termasuk enjin tiga silinder 1,200 cc berkuasa 177.6 hp, transmisi enam kelajuan, quickshifter, suspensi Ohlins elektronik, brek Brembo Stylema di hadapan, sistem tanpa kunci dan lima mod tunggangan.