In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Mohd Farid Awaludin / 18 January 2023 2:27 pm / 0 comments

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi pengecualian tol bagi semua kategori kenderaan di semua lebuh raya pada 20 dan 21 Januari ini sempena cuti perayaan Tahun Baharu Cina.

Beliau membuat pengumuman tersebut dalam sidang media selepas berlangsungnya mesyuarat Kabinet di Putrajaya hari ini.

Dalam kesempatan yang sama PM turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa menjaga keselamatan serta patuh terhadap undang-undang jalan raya bagi mengurangkan jumlah kemalangan ketika cuti musim perayaan ini.

Walau bagaimanapun kerajaan masih belum memperincikan berkenaan tol percuma untuk dua hari ini. Namun ia mungkin akan menggunakan cara yang sama ketika pengecualian tol diberikan pada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga Pilihan Raya Umum ke-15 sebelum ini.

Oleh itu tol percuma ini mungkin akan bermula pada pukul 12.01 am 20 Januari dan berakhir pada 11.59 pm 21 Januari 2023. Sekiranya anda keluar dari lebuhraya selepas 12 am 22 Januari, anda bakal dikenakan bayaran penuh tol walaupun anda masuk ke lebuhraya ketika tempoh pengeculian tol. Namun sekiranya anda masuk ke lebuhraya sebelum 12.01 am 20 Januari, anda masih menerima tol percuma sekiranya keluar dari lebuh raya dalam tempoh pengecualian tol.

Kami akan memberikan laporan kemaskini sekiranya kerajaan mengeluarkan kenyataan lebih terperinci berkaitan perkara ini.