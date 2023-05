Dilancarkan pada Julai tahun lalu, Alza generasi kedua ini dibangun menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA) dan lebih besar berbanding model sebelumnya. Ia diberikan enjin NR 1.5L yang mampu menghasilkan sebanyak 105 hp dan 138 Nm tork pada 4,200 rpm. Enjin Dual VVT-i Euro 4 empat-silinder berkenaan digandingkan bersama kotak gear D-CVT yang sama digunakan untuk Ativa.

Previous Post: Government to provide more funds for Penang LRT