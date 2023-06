Tesla Cybertruck – bahagian dalam trak pikap elektrik terdedah semasa acara di AS, produksi tahun ini?

Tiga tahun selepas ia dipersembahkan sebagai prototaip, Tesla Cybertruck berkemungkinan diperkenalkan sebagai sebuah model produksi tahun ini. Semasa acara Electrified Cars & Coffee di Petersen Automotive Museum, ketua pereka Tesla, Franz von Holzhausen dilihat mengejutkan tetamu dengan memandu trak pikap elektrik tersebut.

Biasalah, apabila kereta seperti ini muncul, ramai yang akan mengambil gambar dan videonya untuk dimuat naik ke dalam media sosial. Turut terlihat adalah bahagian dalamnya yang membawa konsep rekaan rekaan minimalis dan berpetak. Paling menonjol adalah skrin sesentuh besar di bahagian tengah, yang digunakan untuk kawalan semua fungsi.

Kalau dibandingkan dengan model prototaip, roda stereng jenis yoke telah diganti dengan bentuk petak lengkap, manakala tempat duduk hadapan bersambung pula telah diganti dengan tempat duduk biasa yang berasingan dan mempunyai konsol tengah. Selain cermin yang luas, kenderaan ini turut mempunyai bumbung panoramik serta tempat duduk berliang udara.

Bentuk luaran trak pikap elektrik ini masih lagi sama seperti pertama kali ia ditunjuk, tetapi dengan sedikit perubahan seperti pemasangan kamera untuk sistem bantuan pemandu serta tempat mengecas yang disorok pada fender. Tarikan utama pada Cybertruck ini adalah ruang simpanan bahagian belakangnya yang dipanggil sebagai “vault” atau bermaksud “bilik kebal.”

Spesifikasi awal yang didedahkan untuk Cybertruck menyatakan ia akan ditawarkan dalam empat varian, bermula dengan Single Motor RWD yang boleh memberikan jarak gerak hingga 400 km, pecutan 0-96 km/j dalam masa 6.5 saat dan laju maksimum 175 km/j.

Ia kemudiannya diikuti oleh Dual Motor AWD (480 km, 4.5 saat, 195 km/h), Tri Motor AWD (800 km, 2.9 saat, 210 km/h) dan paling tinggi Quad Motor AWD (1,000 km, 2.5 saat, 240 km/h). Kesemua empat varian ini diberitahu mempunyai kemampuan membawa barang sama, iaitu 1,600 kg, dengan kapasiti menarik antara 3.4 ke 6.8 tan, bergantung kepada pakej.

Best interior shots I’ve seen today. SO well done.

-Looks very spacious!

-seats appear vented

-note: the button labels appear covered

-dirty well used truck

-the roof is transparent, as expected

-no rear display!!@elonmusk does Cybertruck have its own unique UI? pic.twitter.com/Vzu7yQOsZZ

— Greggertruck (@greggertruck) June 26, 2023