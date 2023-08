Aktor Azhar Sulaiman mahu jual plat nombor MAF14 – bidaan bermula RM1.85j, tarikh tutup 24 Ogos 2023

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 23 August 2023 3:11 pm / 0 comments

Jika anda merupakan peminat aktor tempatan terkenal, Azhar Sulaiman, atau lebih mesra dengan panggilan ‘Behar’ sudah pasti menyedari beliau memiliki nombor plat pendaftaran yang boleh dianggap unik iaitu ‘MAF 14’ (atau MAFIA).

Nombor plat pendaftaran berkenaan telah lama dimiliki sejak lebih sedekad yang lalu dan sebelum ini dipadankan dengan Nissan Murano rona hitam pekat miliknya.

Walau bagaimana pun, baru-baru ini, Behar berhajat untuk menjual nombor plat berkenaan dan membuka bidaan dengan harga bermula RM1.85 juta! Perkara ini dihebahkannya menerusi laman media sosial Facebook dan Instagram rasminya sendiri.

“Harap Maklum Malaysian Mafias…..Bidding for ownership akan ditutup pada 12am 24th August 2023

Good luck to All Mafia Applicants,” katanya yang juga merupakan seorang arkitek terkenal.

Tidak berkongsi sebarang alasan utama beliau menjual ‘MAF14’ itu, namun menerusi ruangan komen di FB, beliau ada berseloroh, “Duit boleh digunakan untuk persediaan Behar untuk mati dengan tenang tanpa hutang dan tanggungjawab yang masih tak tertunai.”

Sehingga semalam, difahamkan sudah ada tiga orang pembida yang berminat untuk mendapatkan ‘MAF14’. Bagi yang berminat dan berkemampuan untuk mendapatkan nombor pendaftaran berkenaan, bolehlah menghubungi nombor telefon yang turut tertera menerusi entri di FB dan IG aktor ini.

