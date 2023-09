Laluan Smartlane diaktifkan di dua lokasi di Lebuhraya PLUS pada 2-3 Sept, dari arah selatan menuju KL

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 1 September 2023 7:27 pm / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan pengaktifan Smartlane di dua laluan di Lebuhraya Utara-Selatan iaitu dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur pada 2 hingga 3 September ini. Ia adalah sebagai inisiatif PLUS dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk menambah kapasiti lorong sedia ada, serta membantu melancar dan menyuraikan trafik ketika musim percutian Hari Kebangsaan 2023 dan cuti persekolahan.

Pengaktifan Smartlane pertama melibatkan antara Persimpangan Senai Utara ke Persimpangan Kulai (Arah Utara) KM19.0 hingga KM27.0 berjarak 8 km, yang dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga 6 petang.

PLUS turut berkata, penggunaan lorong kecemasan tidak lagi dibenarkan selepas Persimpangan Bertingkat Kulai bagi trafik menuju ke Kuala Lumpur

Pengaktifan Smartlane kedua pula melibatkan Port Dickson utara ke Seremban iaitu dari KM260.0 hingga KM263.1 iaitu berjarak 3.1 km, dan waktu operasinya dari jam 10 pagi hingga 10 malam.

Mmenurut PLUS, pengaktifan Smartlane juga akan dilaksanakan bergantung kepada keadaan trafik semasa dengan kerjasama dan pemantauan oleh PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan serta petugas Lebuhraya PLUS di lokasi.

“Di lokasi SmartLane, pengguna lebuh raya dibenarkan memasuki dan memandu di laluan kecemasan untuk sementara waktu sebelum diarahkan untuk masuk semula ke laluan utama bagi meneruskan perjalanan mereka. Walau bagaimanapun, pengguna dilarang sama sekali untuk memandu di lorong kecemasan di lokasi-lokasi lain di mana tiada laluan SmartLane diaktifkan,” kata PLUS.

Dalam masa yang sama, PLUS menasihatkan agar pemandu dan penunggang saling menghormati pengguna lebuh raya yang lain, mengamal kelajuan yang sesuai dan sentiasa berhati-hati.

Nak jual kereta anda? Jual dengan myTukar.