Xiaomi pilih Eropah sebagai pasaran luar pertama

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 20 2025 3:54 pm

Xiaomi secara rasmi mengesahkan bahawa Eropah akan menjadi pasaran luar negara pertama bagi kenderaan elektrik (EV) keluarannya bermula tahun 2027 – lapor CnEVPost. Perkara ini diumumkan oleh Presiden Xiaomi, Lu Weibing, dalam satu sesi laporan kewangan syarikat baru-baru ini. Beliau menyatakan bahawa syarikat kini sedang menjalankan kajian dan membuat persiapan rapi sebelum memasuki pasaran Eropah.

Sebelum ini, Xiaomi pernah menyuarakan hasrat untuk menembusi pasaran antarabangsa menjelang 2027, namun tidak pernah menyebut secara spesifik negara atau rantau yang terlibat. Bagaimanapun, petunjuk awal telah muncul bulan lalu apabila Lu memuat naik gambar model SU7 Ultra yang menggunakan nombor pendaftaran Jerman, memberi bayangan awal bahawa Eropah bakal menjadi destinasi pertama.

Dari segi prestasi kewangan, Xiaomi mencatatkan keputusan memberangsangkan pada suku kedua tahun ini apabila jumlah pendapatan meningkat sebanyak 30.5% berbanding tahun lalu, mencecah 116 bilion yuan (kira-kira RM68 bilion). Pendapatan daripada segmen perniagaan inovatif seperti EV, kecerdasan buatan (AI) dan inisiatif baru lain turut menyumbang 21.3 bilion yuan (RM12.5 bilion), meningkat sebanyak 233.9% berbanding tahun sebelumnya.

Walaupun begitu, segmen ini masih mencatatkan kerugian operasi sebanyak 300 juta yuan (RM176 juta), namun ia merupakan penurunan berbanding kerugian 500 juta yuan (RM294 juta) yang direkodkan pada suku pertama.

Untuk suku kedua tahun 2025, Xiaomi berjaya menyerahkan sebanyak 81,302 unit EV kepada pelanggan, meningkat berbanding 75,869 unit pada suku pertama. Sejak pelancaran EV pertamanya, SU7, pada 28 Mac 2024, syarikat ini mencatat pertumbuhan yang konsisten — bermula dengan 27,307 unit pada suku kedua 2024, 39,790 unit pada suku ketiga, dan 69,697 unit pada suku keempat tahun yang sama. Secara keseluruhan, jumlah penghantaran kini telah melebihi 300,000 unit.

Xiaomi turut berkongsi pencapaian penting lain, termasuk kejayaan model SUV pertamanya, YU7, yang menerima 240,000 tempahan terjamin hanya dalam tempoh 18 jam selepas tempahan dibuka. Ketika ini, Xiaomi mempunyai 335 pusat jualan EV yang beroperasi di 92 bandar di seluruh China.

