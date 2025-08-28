Leapmotor C10 Irmscher dalam teaser – hanya 250 unit

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 28 2025 4:22 pm

Sebuah model menarik daripada Leapmotor bakal membuat penampilan istimewa – dikenali sebagai Leapmotor C10 edisi terhad hasil kerjasama dengan penala Jerman, Irmscher. Model ini hanya akan dikeluarkan sebanyak 250 unit dan ketika ini masih diselubungi kain hitam, memberikan sedikit gambaran luaran seperti rim gaya turbin yang sporty, bibir bampar depan berwarna merah serta logo ‘i’ yang menyala di bahagian belakang. Butiran penuh rekaan masih dirahsiakan dan kita perlu menunggu pelancaran rasmi untuk melihat sepenuhnya rupa model ini.

CEO Leapmotor Jerman, Martin Resch, berkata kerjasama ini merupakan gabungan kelebihan dua dunia – kepantasan dan teknologi syarikat pemula teknologi tinggi dari China bersama kepakaran rekaan dan pengubahsuaian dari Jerman. Menurut beliau, projek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran jenama Leapmotor serta menambah daya tarikan emosi terhadap jenama tersebut di pasaran Eropah.

Menurut laporan CarExpert, model edisi terhad ini dibina berasaskan C10 versi baru yang dilengkapi sistem pacuan semua roda (AWD) dengan dua motor. Versi ini dijangka akan diperkenalkan secara rasmi di Pameran Motor Zurich pada bulan Oktober. Ketika ini, Leapmotor C10 yang dijual di pasaran – termasuk China – hanya hadir dengan pacuan roda belakang (RWD) dan satu motor sahaja.

Spesifikasi versi AWD yang bakal tiba ini cukup mengagumkan. Ia dijangka mampu menghasilkan kuasa sehingga 585 PS, menggunakan bateri LFP berkapasiti 81.9 kWh dan menyokong seni bina 800V yang membolehkan pengecasan pantas dari 30% ke 80% hanya dalam masa 22 minit. Pecutan 0-100 km/j pula dikatakan mampu dicapai dalam masa sekitar empat saat.

Di Malaysia, Leapmotor C10 baru sahaja dikemaskini dengan penambahbaikan seperti pengecasan AC lebih pantas, sistem pemantauan tekanan tayar (TPMS) dan penutup ruang kargo (tonneau cover). Walaupun begitu, versi pasaran tempatan masih menggunakan sistem 400V, motor berkuasa 218 PS serta bateri 69.9 kWh yang menawarkan jarak gerak sejauh 424 km mengikut kitaran WLTP. Harga semasa di Malaysia kini bermula sekitar RM125,000, dan versi pemasangan tempatan (CKD) dijangka akan hadir tidak lama lagi.

Sementara itu, model pasaran China kini telah menerima naik taraf dengan sistem 800V, motor lebih berkuasa iaitu 299 PS serta bateri baharu 74.9 kWh yang mampu mencapai jarak sehingga 495 km mengikut kitaran WLTP

