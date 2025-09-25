Budi95: Pemegang lesen ‘L’ dan lesen ‘P’ turut layak terima subsidi petrol RON95 RM1.99 seliter

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 25 2025 3:08 pm

Sebelum ini Kementerian Kewangan telahpun menyatakan bahawa bagi melayakkan seseorang itu menerima subsidi bersasar untuk petrol Budi Madani RON95 (Budi95), mereka bukan hanya perlu mempunyai kad pengenalan (MyKad) dan berumur 16 tahun ke atas, malah turut perlu mempunyai lesen memandu yang aktif.

Ada pelbagai jenis lesen memandu dan juga kelas lesen telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), jadi jenis lesen dan kelas yang mana diiktiraf bagi membolehkan seseorang itu layak menerima Budi95? Perkara ini telah diterangkan dalam senarai Soalan Lazim (FAQ) Budi95 yang telahpun disiarkan oleh Kementerian Kewangan.

Menurut jawapan dari soalan tersebut, jenis-jenis lesen dan juga kelas lesen yang layak adalah seperti berikut:

Lesen Percubaan (CDL) untuk kelas kenderaan A, A1, B, B1, B2, C, D dan DA

Lesen Percubaan (PDL) untuk kelas kenderaan A, A1, B, B1, B2, C, D dan DA

Lesen Belajar Memandu (LDL) untuk Kelas kenderaan A, B, B1, B2 dan C

Jadi kesimpulannya sekiranya anda pemegang lesen aktif sama ada dari jenis lesen kompeten, lesen ‘P’ atau lesen ‘L’ dalam kelas-kelas yang telah disebutkan di atas, anda layak untuk menerima subsidi Budi95 berkenaan. Dan bagi memeriksa kelayakan, kerajaan juga telah menyediakan laman sesawang khas Budi Madani yang hanya memerlukan anda memasukkan nombor MyKad untuk memeriksa status.

Skim Budi95 bakal dilaksanakan bermula 30 September ini, manakala anggota polis dan tentera serta penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) akan menerimanya lebih awal iaitu masing-masing bermula 27 dan 28 September. Menerusi skim berkenaan semua rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas yang memiliki lesen memandu sah layak menerima kuota 300 liter petrol RON95 sebulan yang dijual pada harga subsidi RM1.99 seliter, berbanding harga semasa tanpa subsidi RM2.60 seliter.

Bagi membeli petrol dengan harga subsidi tersebut, pembeli perlulah mengesahkan kelayakan menerusi kad pengenalan (MyKad) dengan proses dibuat menggunakan terminal khas pada kaunter bayaran atau pada pam itu sendiri, dan juga pelbagai kaedah lain seperti aplikasi bayaran yang disediakan oleh syarikat minyak, e-wallet dan sebagainya.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.