Muat turun aplikasi CaltexGO sekarang dan nikmati pembayaran mudah Budi95 tanpa gunakan MyKad

In Bahasa Malaysia, Pengiklanan / by Hazril Hafiz / September 29 2025 12:01 pm

Bermula 30 September 2025, semua warga negara Malaysia yang mempunyai lesen memandu yang sah akan layak membeli petrol RON 95 bersubsidi pada harga RM1.99 seliter di bawah program subsidi Budi Madani RON 95. Jika anda tidak mahu menggunakan MyKad fizikal untuk tujuan pengesahan, maka cara yang lebih mudah adalah dengan menggunakan aplikasi digital seperti CaltexGO + Rewards yang akan menjadikan proses pembayaran lebih senang.



Apa yang anda perlu lakukan hanyalah memuat turun aplikasi CaltexGO + Rewards, kemudian lengkapkan butiran pendaftaran dan pautkan ke akaun TNG eWallet anda — selepas itu anda sudah boleh menikmati kelebihan BUDI95 tanpa perlu mengeluarkan MyKad setiap kali di terminal pam atau perlu berjalan ke kaunter untuk tujuan itu.



Ia sangat mudah, cepat dan selesa, serta membolehkan anda untuk mengisi minyak hanya melalui beberapa sentuhan di skrin telefon. Lebih menarik, anda turut akan menerima bahan api bernilai RM5*. Menggunakan aplikasi CaltexGO + Rewards juga akan membolehkan anda untuk menikmati manfaat lain.



Satu daripadanya adalah anda akan menerima mata ganjaran berganda (mengikut jumlah liter), dan tidak perlu meletakkan duit di dalam e-wallet dengan cara memautkan kad kredit/debit anda kepada aplikasi berkenaan. Ini bermakna, anda juga akan menerima mata ganjaran daripada bank.



Jadi, tak perlu berbaris di kaunter untuk pengesahan MyKad dengan cara memanfaatkan aplikasi CaltexGO + Rewards untuk pengalaman isian minyak yang lebih mudah dan pantas. Anda juga akan menikmati kelebihan yang ada bersama Caltex dengan Techron 95 yang akan menjadikan enjin lebih bersih serta memberikan jarak perjalanan lebih jauh! Muat turun aplikasi CaltexGO + Rewards dari Apple Store atau Google Play sekarang. Ketahui lebih lanjut tentang aplikasi CaltexGO + Rewards di sini.