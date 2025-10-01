SYM Cruisym 400i dilancar di Malaysia – RM27,888

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / October 1 2025 3:07 pm

Turut dilancarkan oleh SYM bersama Naga 155 dan VFE 185i adalah skuter maxi Cruisym 400i. Ia ditawarkan dalam tiga warna dan dijual pada harga RM27,888 tidak termasuk insurans. Jaminan yang diberi adalah selama dua tahun tanpa had batuan.

Menggerakkan skuter ini adalah enjin satu silinder berkapasiti 399 cc, yang dipadankan bersama transmisi CVT dan pacuan tali sawat, mampu menghasilkan kuasa 33.5 hp pada 6,750 rpm dan tork 37 Nm pada 5,000 rpm. Tangki bahan api berkapasiti 14.5 liter.

Rim yang digunakan adalah berlainan saiz, dengan di hadapan 15 inci dibalut tayar 120/70 dan di belakang 14 inci dibalut tayar 160/60. Memegangnya masing-masing adalah fork teleskopik dan dua penyerap hentak.

Pada bahagian keselamatan, brek cakera hadapan dan belakang skuter ini dilengkapi dengan sistem ABS dual-channel serta fungsi brek parkir, dan dibantu lagi oleh sistem kawalan cengkaman yang boleh ditutup. Panel meter menggunakan unit TFT berwarna.

Kelengkapan lain yang disediakan oleh Cruisym 400i adalah termasuk sistem kunci pintar, lampu hadapan dan belakang LED, penghadang angin boleh laras, perakam video hadapan dan belakang serta ruang simpanan luas bawah tempat duduk.

